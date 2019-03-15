Milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Moldova ve Arnavutluk'la oynanacak maçlar için belirlediği aday kadro açıklandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş | Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA
A milli futbol takımının 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçlar için belirlenen aday kadro açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyuruldu. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra milli takım kadrosuna davet edildi.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler
Mert Günok (Başakşehir)
Muhammed Şengezer (Bursaspor)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Defans
Gökhan Gönül (Beşiktaş)
Mehmet Zeki Çelik (Lille)
Çağlar Söyüncü (Leicester City)
Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)
Merih Demiral (Sassuolo)
Ozan Kabak (Stuttgart)
Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Emre Taşdemir (Galatasaray).
Orta saha
Deniz Türüç (Kayserispor)
Efecan Karaca (Alanyaspor)
Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Güven Yalçın (Beşiktaş)
Emre Belözoğlu (Başakşehir)
İrfan Can Kahveci (Başakşehir)
Mahmut Tekdemir (Başakşehir)
Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Okay Yokuşlu (Celta Vigo)
Yunus Mallı (Wolfsburg)
Emre Kılınç (Sivasspor)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet
Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Cenk Tosun (Everton)
(SPOR SERVİSİ)
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