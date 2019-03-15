Ahmet Şık Van’da gençlerle buluştu

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Işık Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileriyle buluştu. Kampüste gerçekleştirilen buluşmada gençlerle sohbet eden Şık, morallerin yüksek tutularak mücadelenin güçlendirilmesi gerektiği mesajlarını verdi.

Şık ve gençler ittifak, kayyımlar, mücadele ve faşizm başlıkları etrafında sohbet etti. Gençler tarafından yönlendirilen “Gençlik ne yapmalı?” sorusuna Şık, şu cevabı verdi:

“Cumhuriyet tarihinin en ağır faşizm dönemini yaşıyoruz istisnasız. Hele ki geçmişle bu tür kıyasları yaptığımızda bunun seçilmiş bir iktidar eliyle yapıldığını da düşünürsek durumun vahameti daha da çok ortaya çıkıyor. Tabi ortak hedef faşizmi geriletmek, çünkü islamcı ve milliyetçi bir gelenek, bir alanı ötekileştirmek ve ‘terörist’ sıfatıyla lanse etmek istiyor. Bu nedenle tek adamı geriletme fikri kendiliğinden oluşan bir ittifakı ortaya koydu. İktidar medyasının anlattığı ölçüde bir ittifak kurulmadı. Bizim bölgede herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat faşizmi geriletmek tek başına sandıklarda oy kullanarak yapılacak bir şey değil. Moralleri yüksek tutarak mücadelemizi güçlendirmemiz lazım.” (Van/EVRENSEL)