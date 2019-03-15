HDP’den açlık grevi çağrısı: Durum ağırlaşıyor, talebi dikkate alın

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridinin kaldırılması için başlattığı açlık grevi 128. günü geride bıraktı. Cezaevlerinde devam eden açlık grevi ise 91’inci gününe girdi. Kritik aşamaya gelen açlık grevleriyle ilgili HDP Diyarbakır il binasında basın açıklaması yapıldı. HDP Milletvekillerinden Musa Farisoğulları Kürtçe açıklama yaparken, Ayşe Acar Başaran Türkçe olarak açıklama yaptı.

CEZAEVLERİNDE DE AÇLIK GREVLERİ KRİTİK AŞAMADA

Tecridin savaş politikası olduğunu ve arkadaşlarının barış iklimi için açlık grevinde olduğunu söyleyen HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Artık Leyla Güven ve zindandaki tüm yoldaşlarımız kritik aşamayı geçti. Daha önceki açlık grevi deneyimlerinde de gördüğümüz kritik aşamanın birkaç verisi karşımızda. Bu bilgiler cezaevlerinden peyderpey geliyor. Vücutta kanama, halsizlik, yürümede zorlanma, mide krampları... İlk grup arkadaşlarımızda bu semptomların çoğu görülmektedir. Özellikle Van’da, Gebze’de, Tarsus’ta, Amed’de ilk grupta olan arkadaşlarımız artık bu kritik aşamayı aştı” dedi.

KÖTÜ HABERLER GELMEYE BAŞLADI

Birkaç örnek veren Başaran şu bilgileri verdi:

“Cihan Tamur, Van Cezaevinde. 90’ıncı gününde burnundan kan aktığı, böbreklerinde yoğun ağrıların olduğu bilgisi ailesi tarafından iletildi. Yine bunun yanında Van Cezaevinde ve Van’daki 152 arkadaştan biri olan Azim Sökemen yoldaşımız, mide krampları, baş ağrıları, şeker ve tuz alımında zorlanma yaşıyor. Yine Van Yüksek Güvenlikte Şahin Öncü arkadaşımızın bağırsaklarında kanama var. Mide krampları olduğu ve kalp hastası olduğu için her an kalbinin durabileceği iletildi. Tarsus Cezaevinde Dilbirin Turgut arkadaşımız iki defa üst üste kan kusmuş ve yoğun, katılaşmış bir kan. Kadın yoldaşımız Hepatit B hastası. Boğazında ve midesinde oluşan sorunlar nedeniyle sıcağı algılayamıyor, bir şeyler içerken bile ne kadar sıcak olduğunu hissetmiyor. Dün yine Gebze’de avukatlar bize; ilk gruptaki arkadaşlarda sese ve ışığa hassasiyet oluştuğu, kendilerini ifade etmekte ve bir şeyleri hatırlamakta zorlandıklarını ifade ettiler. Daha önceki grev deneyimlerinden biz bunlara aşinayız. Bu sonuçlar artık kritik aşamaya geldiğimizin göstergesi.”

BARIŞ İÇİN GREVDELER

Arkadaşlarının demokratik bir ortamda barış içinde yaşamak için grevde olduğunu bir kez daha yineleyen Başaran, arkadaşlarının yaşaması için iktidara seslenerek, “Grev kırıcı olmak hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bu direnişin sonuçlanmasının tek bir yolu ve yöntemi var: Gelin kendi yasalarınıza, imzaladığınız uluslararası sözleşmelere uyun. Bugün binlerce insan Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında siz kanunlarınızı uygulayın diye açlık grevindeler. Gelin altında kalacağınız, hesabını veremeyeceğiniz bir sonuç ortaya çıkmadan Öcalan üzerindeki bu tecridi kaldırın” dedi.

SESLERİNE SES VERİN ÇAĞRISI

Kamuoyuna da çağrıda bulunan Başaran, “Bugün değilse ne zaman? Bugün sesi yükseltmenin, bu talebi her yerde dillendirmenin ve bu talep etrafında kenetlenme zamanıdır. Hiçbir arkadaşımızın talebi kendileriyle ilgili değildir. Tam da bu sessizliği kırmak bize uyguladıkları bu mutlak sindirme politikalarını kırmak için grevdeler. Bütün halkımızı da tutsakların sesine ses vermeye çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)