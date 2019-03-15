Tüm Bel-Sen: Sürgüne ve mobbinge karşı sandıkta iki çift sözümüz var

Tüm Bel-Sen, yaptığı basın açıklamasıyla yerel seçimler öncesinde belediyelerde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Belediye emekçilerini sürgüne ve mobbinge maruz bırakanlara sandıkta söyleyecek iki çift sözümüz var” dedi.

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen'in Ankara Sakarya Caddesi’nde yapmak istediği açıklama, Ankara Valiliğinin izin vermemesi gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Tüm Bel-Sen üyeleri, basın açıklamasını Eğitim Sen 5 No.lu Şube binası önünde gerçekleştirdi. Tüm Bel-Sen 2 No.lu Şube Başkanı Devrim Kahraman, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin son 4 seçimde olduğu gibi adil olmayan şartlarda yapıldığına dikkat çekerek TRT’nin muhalefeti görmediğini ve yereli ilgilendiren seçimlerin “beka sorunu var” söylemiyle referandum havasına sokulmaya çalışıldığını belirtti. AKP’nin yerel yönetimlere ilişkin politikalarını değerlendiren Kahraman, halkın seçtiği yöneticilerin yerine kayyımların atandığını ve "mega projeler" adı altında kamu ihtiyaçlarından çok rantiyenin ve yandaşların ihtiyaçlarının dikkate alındığını söyledi.

Fotoğraf: Tüm Bel-Sen

Ankara’da ulaşım, temiz su, altyapı, yeşil alan başta olmak üzere pek çok sorun olduğuna değinen Kahraman, planların yandaşların ihtiyaçlarına göre sürekli değiştirildiğini ve sendikaların, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi. Sendika olarak demokratik, özerk, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen ve halkçı bir yerel yönetim anlayışını savunduklarını ifade eden Kahraman, “Yerel yönetimlerde hizmet üreten ve alan emekçiler olarak kentte ve çalıştığımız belediyelerde alınacak kararların, verilecek hizmetlerin planlanması aşamasında katkı sunmak istiyoruz” dedi.

"ZORLA MİTİNGE GÖTÜRENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI"

Kahraman’ın ardından konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Belediye emekçilerini sürgüne ve mobbinge maruz bırakanlara sandıkta söyleyecek iki çift sözümüz var” dedi. Bozkurt, savcılıkların kendilerinin en ufak açıklamalarına dahi dava açmalarına rağmen günlerdir belediye emekçilerine şantaj yaparak AKP mitinglerine götürmeye çalışanlar hakkında herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Mehmet Metiner’in, emekçilerin AKP’ye karşı olmaları halinde işten çıkarılacaklarını ima eden sözlerini hatırlatan Bozkurt, “Bu kurumlar çalışanların, halkın malıdır. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sayın Metiner ve onun gibileri aklı selime davet ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)