Binlerce hayvan eziyet gördü sadece 572 kişiye para cezası kesildi

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2018 yılında, hayvanlara kötü muamele nedeniyle Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten, sadece 572 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Hayvan hakları savunucuları, hayvanlara yönelik eziyet, cinsel şiddet gibi hak ihlallerinin birçok şehirden her gün aldıklarını ancak şahısların tespit edilmediğine ve caydırıcı bir şekilde cezalandırılmadığına dikkat çekti.

Türkiye'de hayvan hakları ihlâllerini raporlayan ve bu ihlallerin yaptırımla sonuçlanması için faaliyet gösteren Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda elde ettiği, hayvan hakları ihlallerine ilişkin uygulanan yaptırımlara dair bilgiyi açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanından, hayvanlara yönelik son derece korkunç işkence haberleri her gün basına ve sosyal medyaya yansırken, 2018 yılında, hayvanlara kötü muamele nedeniyle Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten, sadece 572 kişiye idari para cezası uygulandı.

"FAİLLER TESPİT EDİLMİYOR; YAPTIRIMLARA 'CEZA' DENEMEZ"

Açıklanan bu sayıyı, hayvan hakları açısından son derece vahim bulduğunu belirten HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner "2018'de her yerden, akıl almaz eziyet haberleri gelmişken, sadece 572 şahsa idari para cezası kesilmesi, Türkiye'nin bu gerçekliğinin görmezden gelindiğini gösteriyor. 2018'de hayvana işkencenin, cinsel şiddetin cezası 625 liraydı. Failler tespit edilmiyor; yaptırımlara zaten 'ceza' denemez. Bu 572 şahıs, en gözümüzün önünde olan kedi, köpeklere yönelik, ulu orta gerçekleştirdiği işkence fiillerinden sonra, oldukça yetersiz idari yaptırımlarla karşılaştı. Kedinin, köpeğin dışında birçok türden hayvan da sistematik zulme maruz bırakılıyor. Gözümüzün önünde olmayan hayvanlar ya da sokak ortasında gerçekleşmeyen hak ihlallerinin özneleri olan hayvanlar can taşımıyor mu? Hayvanların çektikleri acıyı, mahkum edildikleri feci koşulları yok sayarak, hayvanlara yönelik şiddet sorunsalını çözebileceğimizi kesinlikle düşünmüyorum" diye konuştu.

HAYVANA İŞKENCEYE ERTELEMESİZ HAPİS CEZASI TALEBİ

Özgüner, hayvanlara işkence ve tecavüz eden şahıslara yönelik taleplerini hatırlatarak "Hayvanlara yönelik işkence ve tecavüz fiillerinin karşılığının ertelemesiz hapis cezası olması yönündeki kanuni düzenleme talebimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Bu şahıslar, toplumdan artık izole edilmeli; savunmasız hayvanlara zarar vermeleri önlenmelidir. Taleplerimizi duymayan kalmadı ama bir kez de TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda tekrarlayacağız" açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

TBMM'de "Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu" sonunda kuruldu