Güldes Önkoyun: İşçilerin ve ezilenlerin sesi olmak için aday oldum

Köz Dergisi’nin desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Güldes Önkoyun gazetemizi ziyaret etti. Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Güldes, işçilerin ve ezilenlerin sesi olacağını belirtti.

Bir mobilya fabrikasında işçi olduğunu ifade eden Güldes, “Devrimci bir işçiyim. Uzun bir süredir siyasetin içindeyim. Solun alternatif bir adayı olmadığını düşünerek aday oldum. Cumhur ittifakına karşı emekçilerin ve Kürtlerin sesini duyurmak için adayım. İki tane gerici ittifaka karşı solun, ezilenlerin, emekçilerin ‘Sarayı’ açıktan karşına alması gerektiğini düşünüyoruz. AKP’yi seçimlerle değil kitlesel seferberliklerle devirmek gibi iddiası olanların farklı bir seçim çalışması yürütmesi gerektiğini düşünerek aday oldum. Açıktan kayyımlara karşı kitlesel bir seferberlik örmemiz lazım” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)