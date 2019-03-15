Tazminatları ödenmeyen CPS işçileri sevkiyatı durdurdu

Tuzla Serbest Bölge’de yer alan DERİTEKS’in örgütlü olduğu CPS Otomotiv Tekstil’de 31 Ocak’ta işten atılan 93 işçiye tazminatları hâlâ ödenmedi. DERİTEKS CPS Otomotiv Tekstil’in ana müşterilerinden biri olan Volkswagen’e ulaşarak işçilerin ödenmemiş alacaklarından Volkswagen’in de sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Patronla yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine işçiler fabrikaya gelerek Volkswagen için üretilen ürünlerin sevkiyatını durdurdu. İşçiler tazminatları ödeninceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

CPS Otomotivin patronu, "üretim adetlerinin düşmesi, yeni sipariş alınamaması ve mevcut siparişlerin azalması" gerekçeleriyle işçilerle karşılıklı anlaşarak tazminatlarını ödemek şartıyla iş akitlerini feshetti. İşçilerin sözleşmelerinin feshedilmesinin üzerinden 1 buçuk ay geçmesine rağmen tazminatlar ödenmedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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