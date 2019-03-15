Özhaseki "Rakibim beni ilgilendirmiyor" dedi ama iddialarını sürdürdü

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş hakkında sahte senet iddialarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, konunun çok üzerinde durmadığını hatta arkadaşlarının “Bu kadar kibarcık olma” dediğini söyledi. Ancak Özhaseki Yavaş ile ilgili mesajlaşmalara kadar varan iddiaları gündeme getirmekten geri durmadı.

İktidar Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddialarını gündemde tutmayı sürdürüyor. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki günlerdir konuyu bilmediğini ve ilgilenmediğini söylemesine rağmen bir basın toplantısı düzenleyerek detaylı açıklamalarda bulundu. “Rakiplerimin yaşantıları, yaptıkları beni ilgilendirmiyor” diyen Özhaseki, bu konu üzerinde çok durmadığını hatta arkadaşlarının “Bu kadar kibarcık olma” dediğini söyledi. Fakat yine sahte senet suçlamalarını sürdürdü.

"OLAYIN MUHATABI MANSUR YAVAŞ"

Bütün sorulara cevap vermesi gereken kişinin Mansur Yavaş olduğunu söyleyen Özhaseki, “Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. Fakat şimdi o şahıs hakkında suçlarını döküp saçmaya başlıyorlar. O senin arkadaşın. Kriminal suçlu diye belirttiği şahıs her kimse biz görmedik hayatımızda. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yargıtay’ın onadığı ve hükmü kesinleştiği kararı var. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin” dedi.

MESAJDA TEHDİT İDDİASI

Ardından Özhaseki, Yavaş'a şu soruları yöneltti: “Bu senedi kim düzenledi? Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor? Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız bu ücreti sözleşmeniz var mı?”

Yavaş'ın sözleşme ya da vekalet düzenlememe sebebini vergi olarak söylediğini belirten Özhaseki, “Vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi bu?” dedi. Yavaş'ın Necmettin Kesgin'e “Öde kurtul. Kodese hazırlan. Senin düğününü basacağım. Seni Ankara’da yaşatmayacağım” şeklinde mesajlar attığını iddia etti.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Mehmet Özhaseki mal varlığını açıkladı. Özhaseki’nin 1 milyon 700 bin lira değerinde taşınmazı, hisse satışından 159 bin 500 lirası ve 4 şirkette hissesi bulunuyor. Anne ve babasından da işyeri ile arsa mirası olan Özhaseki'nin toplam borcu 293 bin 272 dolar.

Özhaseki’nin Kayseri Talas’ta 500 bin lira değerindeki bağevi, Kayseri İnönü Bulvarı’nda 500 bin lira değerinde arsası, Kayseri Tavlusun’da 700 bin lira değerinde evi de beyan edildi. Özhaseki’nin eşinin üzerine 60 bin lira değerinde 2009 model Audi A3 model bir araç bulunuyor. Ankara adayının hisse satışından 159 bin 500 lirası yer alıyor. Özhaseki’ye anne ve babasından Kayseri’de yarım hisseyle işyeri, çeyrek hisseyle meskeni ve çeyrek hisseyle ev-arsa mirası var. (Ankara/EVRENSEL)