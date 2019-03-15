Dersim Devrimci Güçbirliği eş başkan adayları projelerini açıkladı

HDP, EMEP, DBP, ESP ve Partizan’ın ittifakı sonucu oluşan Dersim Devrimci Güçbirliği’nin Dersim belediyesi eş başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir projelerini kamuoyuyla paylaştı. Adaylar; kayyımlardan belediyeyi yeniden almak, kesintiye uğrayan devrimci/halkçı belediyecilik anlayışını sürdürmek, engellenen projeleri tamamlamak ve yeni projeleri hayata geçirmek için halkın karşısına çıktıklarını söylediler.

“KAYYIMIN İLK İCRAATLARI”

Açıklamada kayyımın ilk icraatları da şu şekilde açıklandı: “Kayyımın Dersim’de ilk icraatı, Kadın Politikaları Birimimizi ve Dersim Yaşam Kadın Danışma Merkezimizi kapatmak oldu. Hemen ardından, anadilde tiyatro ve müzik çalışmaları yapılan, gençlerin önemli sanatsal ve kültürel üretim alanı olan Gençlik Kültür Merkezimizi kapattı. Tamamlayıcı eğitim desteğinin yanı sıra inanç kimliği ve anadilde eğitim verdiğimiz Dilek Serin Eğitim Destek Evi’ni de kapattı. Madde bağımlılığıyla mücadele yürüttüğümüz ve gençlere rehabilitasyon olanağı sunduğumuz, Gençlik Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezimiz de kayyım tarafından kapatılmıştır. 200’den fazla ailenin gıda desteği aldığı Gıda Bank’ın kapısına çıkarılan bir KHK ile kilit vuruldu.

Fotoğraf: Ozan Yıldırım

“Dünkü birikimlerimizi ileriye taşımak, yanlış ve eksikliklerimizden öğrenerek demokratik halkçı bir belediyecilik anlayışını egemen kılmak, belediyeleri halk meclisleri üzerinden halkımızla birlikte yönetmek temel önceliğimiz olacaktır.” diyen eş başkan adaylarının projelerinden bir kısmı şöyle:

BELEDİYE BORÇ İÇİNDE

“Kayyım atandığı borçsuz belediyemizi, yandaşlarını zengin ederek borç içinde bırakmıştır. Kayyım politikaları belediyelerimizin ve yerel idarelerimizin uzun bir dönem borçla ipotek altına alması anlamına gelmektedir. Fakat, daha önce halkımızla birlikte belediyemizi nasıl borçtan çıkardıysak, bugün de bunu bir kez daha yapacak iradeye sahibiz.”

“HALKIN KATILIMINI SAĞLAYACAĞIZ”

“Herkese ‘eşit hizmet’ verecek ve asla ayrımcılık yapmayacağız. Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclislerini yaygınlaştıracağız ve tüm karar alma süreçlerinde halkın katılımını sağlayacağız”

“Kentimizde hayvancılık ve tarımı geliştirmek amacıyla kooperatifler kurarak halk pazar alanları oluşturulmasını destekleyeceğiz. Köylülerin ürettikleri ve kentin özgünlüğünü yansıtan el sanatlarının satıldığı köy ürünleri ve el sanatları Pazar alanı inşa edeceğiz.”

“Yerel tohumların korunması için ilgili birimler bünyesinde “Dersim Yerel Tohum Evi” kuracağız. Tohum üretim kooperatiflerini teşvik ederek yaygınlaşması için çalışmalar başlatacak ve yerel tohumların halka ücretsiz dağıtılmasını sağlayacağız.”

“Atıl kalan tarım arazilerini yoksullar için kullanıp, ekip- yetiştireceğiz. Burada üretilen ürünü, doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.”

“Musluklardan akan suyun içilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız. Her haneye 10 metreküp suyun ücretsiz dağıtımına yönelik düzenlemeleri planlayarak hayata geçireceğiz.”

KADINLAR İÇİN DANIŞMA MERKEZLERİ

“Bütçe ve hizmette pozitif ayrımcılık uygulanmasını esas alan “Yerel Eşitlik Planları” yapacağız. Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme (TCED) çalışması ve Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme Kurulu oluşturacağız. Özellikle köyden kentimize sağlık hizmetleri ve diğer hizmetler için gelen kadınların dinlenip vakit geçirebilecekleri kadın dinlenme evleri inşa edeceğiz. Kadın danışma merkezlerini yeniden açacağız.”

“Belediye bünyesinde mesleki eğitim kurslarımızla, kadınların farklı alanlarda istihdam edilmelerinin önünü açmaya devam edeceğiz. Kadınların şehir içi ulaşımı aktif ve özgürce kullanabilmeleri için, belediyelere bağlı otobüslerde, JelêKart ile indirimli ulaşım kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Yerel yönetimlerimizde yapılacak toplu sözleşmelerde kadına yönelik şiddet uygulayan çalışanlara yaptırım içeren hükümler yer almaya devam edecektir. Sporda cinsiyetçi uygulamalara karşı, kadın amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz. Kadınların faydalanabileceği kadın spor kompleksleri açacağız.”

“Kayyum atanmadan önce projesi biten ve ihale aşamasına gelen Dersim mimarisine uygun olarak tasarladığımız Kültür Merkezimizi inşa edeceğiz.”

HAFIZA MÜZESİ YAPILACAK

“Dersim halkının acısını, yaşanan katliamın tüm boyutlarının gelecek nesillere aktarılması, aynı acıların yaşanmaması ve bir ders çıkarılması adına Dersim 38-Hafıza Müzesi yapacağız. Yurt içi ve Yurt dışında yaşayan tanıkların hikâyelerinin anlatıldığı, resimlerin, görsellerin kullanıldığı bu müze Dersim hakikatini tüm dünyaya duyuracak ve Dersim Soykırımıyla yüzleşme mücadelemizin bir parçası olacaktır.”

GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZLERİ İNŞA EDİLECEK

“Spor aktivitelerden ücretsiz yararlanabileceği kapalı spor salonu ve semt sahaları açarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor faaliyetlerine ve alanlarına ulaşmasını sağlayacağız. Gençlerin mesleki, sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı; sanatsal beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri Gençlik Kültür Merkezleri inşa edeceğiz.”

“Dersim Merkez, Pülümür, Nazmiye, Mazgirt ve Ovacık’tan oluşan Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAP) için yer tahsisi yapmıştık. Projesi hazırlanmış, proje kapsamında Ovacık ve Pülümür’de birer transfer merkezi, diğer ilçelerde ise günü birlik Dersim Merkeze nakil şeklinde hazırlanan bu projeyi yaşama geçireceğiz.”

“Orman yangınlarıyla, madencilikle, baraj ve HES’lerle Dersim’in talan edilmesine izin vermeyeceğiz.” (Dersim/EVRENSEL)