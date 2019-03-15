Reyhan Başaran: Kocaeli halkı bu yaşam koşullarını hak etmiyor

Emek Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, İzmit’te Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneğini ziyaret etti. Ortaokulu okuduğu Kartepe Derbent’te okul arkadaşlarıyla buluşan Başaran, kahvehaneleri ve esnafı dolaştı.

"DAHA TEMİZ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KOCAELİ"

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneğinde konuşan Başaran, “Çevre ve sağlık gibi konularda halka değil, ticarete alan açılıyor. Suyumuzun, çevremizin kirletilmesine karşı çıktığımız için yola koyulduk” dedi. Her şeye rağmen kısıtlı imkanlarla çalışma yürüttüklerini belirten Başaran, “Elbette zor oluyor ama en azından sözümüzü söylüyor, nasıl bir belediyecilik anlayışı içinde olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Kocaeli çevre, hava ve su kirliliğinde aldı başını gidiyor. Sanayi çok büyük zarar veriyor bu kente, denetim yok, yaptırım yok. Bizim yönetimimizde insanların daha temiz, güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşaması için çalışmalar yapacağız. Kocaeli halkı bu yaşam koşullarını hak etmiyor. Artık Kocaelili vatandaşlar hak ettiği gibi yaşayacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

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"NEFES ALDIĞIMIZ ALANLARI YAŞATALIM"

Ziyarette konuşan dernek üyelerinden Hüseyin Yüce ise, Kandıra’da tarım ve gıda üzerine açılması düşünülen OSB için konuştu. Nefes alabilecek alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Yüce, “Kandıra’da OSB açılacakmış, tarım ve gıda üzerine. Ama kimyasal ilaç üretimi yapan fabrikalar var listede, gördüm. Bunun ne Kandıra’ya ne Kocaeli’ye bir faydası olmaz, aksine zararı olur. Herkes kendi bölgesine sahip çıkarsa bu ülke iyileşir. İzmit'in en önemli tarım arazileri sanayiye teslim edildi. Kente ait olan diğer alanları da kaybediyoruz. Bütün çevreci insanların birleşmesi gerekiyor. Nefes alabileceğimiz alanları yaşatmak için buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

ORTAOKULU OKUDUĞU DERBENT’TEN DESTEK

Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ziyaretinin ardından Kartepe’de bulunan Pirelli lastik fabrikası önünde el ilanlarını işçilere ulaştıran Reyhan Başaran, sonrasında Derbent ve Şirinsulhiye Köyü’nü ziyaret etti. Ortaokulu Derbent’te okuyan Başaran, buraya tekrar belediye başkan adayı olarak gelince derin duygular yaşadığını ifade etti. Ortaokul arkadaşları ve komşuları ile görüşen ve uzun uzun sohbet eden Başaran, neden belediye başkan adayı olduğunu onlara da anlattı. Olumlu tepkiler ve destek alan Başaran, esnafın elini sıktı, kahvehaneleri dolaştı.

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Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Kocaeli/EVRENSEL)