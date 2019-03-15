15 Mart 2019 11:35

Perakende satış hacmi ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,7 azaldı

TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düştü.

Perakende satış hacmi ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,7 azaldı

Fotoğraf: Pixabay

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düştü.

    Verilere göre aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 azaldı.

    Aylık perakende satış hacmi ocakta yüzde 1,3 arttı; aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 0,5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 artarken gıda, içecek ve tütün satışları değişmedi.

    SATIŞ AZALDI CİRO ARTTI

    TÜİK verilerine göre;

    “Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,0 arttı.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,3 arttı.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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