Süper Lig'de 26'ncı hafta Fenerbahçe-Sivasspor maçı ile başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla başlıyor. 20:30'daki maçı Bülent Yıldırım yönetecek.
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Fenerbahçe logosu & Sivasspor logosu & Ülker Stadı | Fotoğraf: Dietmar/Flickr (CC-BY-NC-ND-2.0) | Kolaj: Evrensel
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla açılacak. Ülker Stadı'nda 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı Hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Fenerbahçe, ligin 25'inci haftasını 28 puanla 14'üncü sırada kapatmıştı. Sivasspor ise 26'ncı haftaya 34 puanla 7'nci sırada giriyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 26'NCI HAFTANIN PROGRAMI
Bugün
20:30 Fenerbahçe-Sivasspor | Bülent Yıldırım
Yarın (16 Mart Cumartesi)
13:30 Konyaspor-Rizespor | Cüneyt Çakır
16:00 Erzurumspor-Trabzonspor | Ali Palabıyık
16:00 Akhisarspor-Kasımpaşa | Halis Özkahya
19:00 Antalyaspor-Alanyaspor | Zorbay Küçük
19:00 Beşiktaş-Göztepe | Serkan Çınar
17 Mart Pazar
13:30 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü | Özgür Yankaya
16:00 Kayserispor-Başakşehir | Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 Bursaspor-Galatasaray | Suat Arslanboğa
FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 26. KEZ KARŞILAŞIYOR
Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan bu yana iki takım arasındaki 25 maçtan Fenerbahçe 16, Sivasspor ise 4 galibiyetle ayrıldı, 5 maç berabere bitti.
Bu 25 maçın son 7'sinden 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe toplamda 59 gol kaydetti. Sivasspor ise rakibine 32 golle yanıt verdi. 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki maçta 0-0'lık eşitlik bozulmamıştı.
FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK
Lig tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak ve kalan haftalarda üst sıralara tırmanabilmek için puan kaybetmemek istiyor. Ligde 26'ncı haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçta 1 galibiyet alabildi.
SERDAR AZİZ VE VALBUENA KADRODA YOK
Fenerbahçe'de, Sivasspor karşısına çıkacak kadroda sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena yer almayacak. Sakatlıktan yeni kurtulan ve durumu maçtan hemen önce netleşecek olan Nabil Dirar'ın ise forma giyme şansının zayıf olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında olan çokça isim var. Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ERSUN YANAL, LİG MAÇLARINDA KADIKÖY'DE NAMAĞLUP
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımın başına geldiği tarihten bugüne Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli takımla Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Ersun Yanal, bu maçlardan 17 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.
SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN KELEŞ: İSTANBUL DEPLASMANLARINI SEVİYORUZ
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçının kendileri için zor geçeceğini belirterek "Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi kadrosu var, içeride de baskılı oynuyorlar. Fakat biz de İstanbul deplasmanlarını seviyoruz, deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. 40 puan barajını aşmak istiyoruz ve bundan sonra maç maç bakıyoruz" dedi.
Forvet oyuncusu Arouna Kone'nin sakatlığının sürdüğünü ifade eden Keleş, maç öncesi son durumuna bakılacağını belirtti.
(SPOR SERVİSİ)