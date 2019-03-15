Süper Lig'de 26'ncı hafta Fenerbahçe-Sivasspor maçı ile başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla açılacak. Ülker Stadı'nda 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı Hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Fenerbahçe, ligin 25'inci haftasını 28 puanla 14'üncü sırada kapatmıştı. Sivasspor ise 26'ncı haftaya 34 puanla 7'nci sırada giriyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 26'NCI HAFTANIN PROGRAMI

Bugün

20:30 Fenerbahçe-Sivasspor | Bülent Yıldırım

Yarın (16 Mart Cumartesi)

13:30 Konyaspor-Rizespor | Cüneyt Çakır

16:00 Erzurumspor-Trabzonspor | Ali Palabıyık

16:00 Akhisarspor-Kasımpaşa | Halis Özkahya

19:00 Antalyaspor-Alanyaspor | Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş-Göztepe | Serkan Çınar

17 Mart Pazar

13:30 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü | Özgür Yankaya

16:00 Kayserispor-Başakşehir | Yaşar Kemal Uğurlu

19:00 Bursaspor-Galatasaray | Suat Arslanboğa

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 26. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan bu yana iki takım arasındaki 25 maçtan Fenerbahçe 16, Sivasspor ise 4 galibiyetle ayrıldı, 5 maç berabere bitti.

Bu 25 maçın son 7'sinden 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe toplamda 59 gol kaydetti. Sivasspor ise rakibine 32 golle yanıt verdi. 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki maçta 0-0'lık eşitlik bozulmamıştı.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Lig tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak ve kalan haftalarda üst sıralara tırmanabilmek için puan kaybetmemek istiyor. Ligde 26'ncı haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçta 1 galibiyet alabildi.

SERDAR AZİZ VE VALBUENA KADRODA YOK

Fenerbahçe'de, Sivasspor karşısına çıkacak kadroda sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena yer almayacak. Sakatlıktan yeni kurtulan ve durumu maçtan hemen önce netleşecek olan Nabil Dirar'ın ise forma giyme şansının zayıf olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında olan çokça isim var. Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL, LİG MAÇLARINDA KADIKÖY'DE NAMAĞLUP

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımın başına geldiği tarihten bugüne Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli takımla Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Ersun Yanal, bu maçlardan 17 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN KELEŞ: İSTANBUL DEPLASMANLARINI SEVİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçı öncesi takımla antrenmanda | Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçının kendileri için zor geçeceğini belirterek "Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi kadrosu var, içeride de baskılı oynuyorlar. Fakat biz de İstanbul deplasmanlarını seviyoruz, deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. 40 puan barajını aşmak istiyoruz ve bundan sonra maç maç bakıyoruz" dedi.

Forvet oyuncusu Arouna Kone'nin sakatlığının sürdüğünü ifade eden Keleş, maç öncesi son durumuna bakılacağını belirtti.

Fotoğraf: Sivasspor Kulübü/AA

(SPOR SERVİSİ)