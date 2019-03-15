Polis, "Yê Mao (Bizimdir)" afişini "Maocu" diye sakıncalı buldu

Dersim'in Nazimiye ilçesinde HDP’nin kullandığı “Yê Mao (Bizimdir)” sloganı “sakıncalı” bulundu. Sloganı “Maocu” olarak değerlendiren polis afişlerin kaldırılması istendi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yerel seçim için hazırladığı Kürtçe afişler, birçok kentte yanlış çeviriler sonucu toplatılırken Dersim’in Nazimiye ilçesinde de HDP afişindeki Kürtçenin Kirmanckî lehçesiyle yazılan “Yê Mao (Bizimdir)” sloganı nedeniyle ilginç bir soruşturma başlatıldı.

Afişteki “mao” harfi “sakıncalı” bulundu ve emniyete çağrılan Dersim Devrimci Güç Birliği’nin Nazimiye seçim bürosu yetkilisine, “o” harfinin ne anlama geldiği soruldu. Yetkili, sloganın ne anlama geldiğini polise anlattı.

"MAOCU" DEĞERLENDİRMESİ

HDP afişindeki “Yê Mao” sloganı “Maocu” olarak değerlendirilirken polis, Dersim merkezde bu slogan için soruşturma başlatıldığını, fakat Nazımiye ilçesi için henüz bilgilendirme yapılmadığını belirterek “mao”nun bulunduğu tüm afişlerin ilçe merkezinden kaldırılmasını istedi. (Dersim/MA)

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