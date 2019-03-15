15 Mart 2019 10:19
Son Güncellenme Tarihi: 15 Mart 2019 11:09

İzmir'deki metro göçüğünde işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir'deki göçük altında kalan bekçilere ulaşılmadan görüştüğümüz aileler "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

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İzmir'deki metro göçüğünde işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Fotoğraf: Metehan Ud/Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin metro yer altı garajında yaşanan göçük altında kalan Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın isimli bekçilerin cansız bedenlerine göçükten yaklaşık 56 saat sonra 10.30 sıralarında ulaşılabildi. Beton blokların altında kalan bekçilerin cenazeleri birazdan çıkarılacak.

    Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans göçük yerine sevk edildi.

    "İNSAN HAYATI BÖYLE UCUZ OLMAMALI"

    Bu sabah işçilere ulaşılamadan görüştüğümüz aileler inşaattaki ihmallere ve arama çalışmalarının bu kadar uzun sürmesine tepki gösterdi.

    Bekçilerin aileleri Evrensel'e konuştu. 66 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu Sinan Yalçın, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve hem de Barankaya'ya tepkisini dile getirerek "Kazadan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hiç bir yetkilisi telefonla dahi bize ulaşmadı. Bu süreç içerisinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kimse gelip halimizi sormadı. Belediyecilik bu değil. İnsanlık bu değil. Buradaki insan bekçi bile olsa göz ardı edilemez. İnsan canı kutsaldır" dedi.

    Fotoğraf: Metehan Ud/Evrensel

    “EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ OLDUĞU İÇİN ÇALIŞIYORDU”

    Babasının borçlarından dolayı çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi "Sekiz kardeşiz ve hepimizin evi ayrı. Hepimize düğü yaptı. Son düğün sürecinde fazla borç yaptığı için emekli maaşında kesintiler oluyordu. Çalışmak zorunda kaldı. Bize de yük olmak istemedi. Biz defalarca yanımıza gel dememize rağmen gelmedi. Bu yaşanan olay ihmal zinciri, cinayetten başka bir şey değil. İnşaatı yapan firmaya gelince mühendisler çıkardıkları demirin tonlarca olduğunu söyledi. Destek duvarının üstüne bu denli yağmur yağan bir zamanda, aşağısının balçık olduğu zamanda bu kadar yük oraya bırakılır mı? Bu yaşanan olay ihmal zinciri, cinayetten başka bir şey değil" dedi.

    “O DEMİRLERİN ORADA NE İŞİ VAR”

    71 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin kızı Gökçe Yavuz, babasının şantiye ile ilgili sıkıntılarını kendilerine anlattığını belirterek "Burası çok karanlık, korkunç, tehlikeli gibi sözler sarf ediyordu. Buradan gitmek istediğini söylüyordu. Hatta yöneticiler bir süre sonra yerini değiştireceğini söylemişler. Göçen yerde tonlarca ağırlıkta demirler, traktör vardı. Birinci gün sadece demirleri çıkarabildiler, herhangi bir kurtarma çalışması yapılamadı.  O kadar demirin orada ne işi vardı diye soruyoruz. Bilirkişi değiliz ama ihmal olduğunu düşünüyoruz".

    “EMEKLİ OLMASINA BİR YIL KALDI”

    Babası Mehmet Çitfçi'nin emekli olmasına bir yıl kaldığını dile getiren Gökçe Yavuz "Asıl mesleği aşçılıktı ve çalıştığı yerlerde sigorta yapılmamış. Daha sonra bir dönem pazarcılık yaptı. Son olarak emekli olabilmek için bu şirkete girdi. Emekli olmadığı için çalışmaya devam etti. Çalışmaların yeterli olmadığını düşünüyoruz. Zemin kaymaya devam ediyor. Daha çok güçlendirme çalışması yapıldı. Takviye ekibi ile güçlendirilmeli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. 21 yüzyıldayız işçi güvenliği üst düzeyde olması gerekirken ama maalesef burada çok büyük ihmaller var” dedi.

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