Reza Zarrab davasında gizli belgelerin açıklanması talebi reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab davasında, muhtelif zamanlarda dosyada yer alan ve haklarında gizlilik kaydı bulunan yaklaşık 30 kadar belgenin kamuoyuna açıklanması talebi reddedildi.

Hakim Richard Berman, gizlilik kararının kaldırılmasını talep eden üç ayrı başvuru dilekçesini reddetti. Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weisman ve Hürriyet gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil’in geçen yıl eylül ayında mahkemeye ayrı yaptığı başvurular, hakim Berman tarafından kamu yararı görülmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Zarrab davasına en son geçen Şubat ayının 27’sinde dört ayrı yeni dosya gizlilik kaydıyla eklenmişti.

VOA Türkçe servisine konuşan Razi Canikligil, geçen eylül ayında Zarrab'ı eşi Ebru Gündeş ile birlikte bir otelde gördüğünü ve fotoğrafladığını belirterek, “Hakim Berman’a iki ayrı dilekçe yazdım. İlkinde gizlilik kararının kalkmasının kamu yararına olduğunu belirttim. İkinci dilekçede ise ilk dilekçedeki talebimin gerekçesini detaylarıyla anlattım. Tutuklu olduğu belirtilen Sarraf’ı, eşi Ebru Gündeş’le birlikte bir otelde yanlarında hiç bir federal güvenlik olmadan gördüğümü, fotoğrafladığımı ve konuyu haberleştirdiğimi belirterek, dava dosyasındaki gizlilik kararı olan dosyaların açıklanmasında kamu yararı olduğunu belirterek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettim. Verdiğim dilekçeden aylar sonra bugün dava dosyasına giren hakim kararına göre talebim kabul edilmedi” diye konuştu.

Zarrab davasını yakından takip eden VOA Türkçe New York muhabiri Can Kamiloğlu’nun, yaklaşık dört ay önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığına, Zarrab'ın cezaevinde olup olmadığı ve nerede olduğuna dair sorularının yer aldığı resmi başvurusu ise henüz cevaplanmadı. (DIŞ HABERLER)

Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

Reza Zarrab davasında maddi çıkar sağlayanlar açıklandı