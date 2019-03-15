AKP'li Mehmet Metiner, belediye çalışanlarını tehdit etti

Adıyaman'da düzenlenen seçim mitinginde konuşan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, belediye çalışanlarını tehdit etti. Çalışanlar için "ekmek verdiğimiz" ifadesini kullanan Metiner, "AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa, başkalarının safında bize yumruk sıkarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, AKP'ki Metiner, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Adıyaman'da düzenlenen mitinginde konuştu. Metiner konuşmasında "Belediyelerde hastanede çalışan insanlar buraya gelmiyorlarsa gelmesinler. Oy vermiyorlarsa vermesinler. Herkesin özgür iradesine saygı duyarız" ifadesini kullandı.

Metiner, şöyle devam etti:

"Ama Engin Akel'e karşı, AK Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa, başkalarının safında bize yumruk sıkarlarsa ertesi gün kendilerini olması gereken yerde bulurlar kardeşim."

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, Metiner'in bu sözlerini sosyal medya hesabında "Kendileri dışında siyasi görüşe mensup vatandaşlarımızı işten ekmekten mahrum bırakıp, çoluk çocuğu açlıkla tehdit edecek kadar zavallılaştılar! Az kaldı, 31 Mart'ta halkın sandıkta yapacağı inkılabı görecekler" notuyla paylaştı.

Akp’ye göre siyaset yapma hakkı yalnızca Akpli olanlar için var. Kendileri dışında siyasi görüşe mensup vatandaşlarımızı işten ekmekten mahrum bırakıp, çoluk çocuğu açlıkla tehdit edecek kadar zavallılaştılar! Az kaldı, 31 Mart’ta halkın sandıkta yapacağı inkılabı görecekler! pic.twitter.com/OeJVtmIMlo — Ahmet Faruk Ünsal (@afunsal02) 14 Mart 2019

(HABER MERKEZİ)

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