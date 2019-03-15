15 Mart 2019 08:10

Ömer Çelik’in akrabaları ‘şüpheli’ şekilde serbest bırakıldı

AKP'li Ömer Çelik’in "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınan kuzeni Ömer Öztopal ve eşi Gülden Öztopal, ‘şüpheli’ şekilde serbest bırakıldı.

Ömer Çelik’in akrabaları ‘şüpheli’ şekilde serbest bırakıldı

Fotoğraf: Binnur Ege Gürün/AA

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    AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu komiser Ömer Öztopal ve aynı meslekten eşi Gülden Öztopal, 2010’da yapılan komiserliğe geçiş sınavında kopya çekildiği iddialarına ilişkin "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. "Şüpheli" şekilde serbest bırakılan çift, diğer şüpheliler gibi açığa alınmayarak Adana’dan Ankara’ya tayin edildi.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre serbest bırakma olayının arkasında savcılığa Ankara’dan gelen baskılar etkili oldu. Diğer şüphelilerin açığa alındığı operasyonda Öztopal çiftinin görevine devam etmesi soru işaretlerine neden oldu. Çelik'in kuzeni ve eşinin daha sonra Adana’dan Ankara’ya tayinleri çıkarıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010’da yapılan polislikten komiserliğe geçiş sıvanda, "FETÖ" üyelerinin soruları sınav öncesinde alarak, kopya çektiklerine ilişkin yürütülen soruşturma, 12 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde düzenlenmişti. 130’u aktif görevde olmak üzere 1112 komisere düzenlenen operasyonda 806 kişi gözaltına alınmış, bunlardan yaklaşık 200’ü ‘itirafçı’ olmuştu. Operasyon sonucunda 257 şüpheli tutuklanmıştı.

    ADLİ KONTROL KARARI DAHİ ALINMADI

    Operasyonun Adana ayağında iki isimle ilgili dikkat çeken bir adli süreç yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu olan komiser Ömer Öztopal ve eşi komiser Gülden Öztopal da 12 Şubat’daki operasyonda gözaltına alındı. Cumhuriyet'in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, olay Ankara’dan duyulunca Adana Savcılığı’na baskı yapıldı. Bunun üzerine gözaltı süresi kısa tutulan Öztopal çifti, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol kararı dahi alınmadı.

    BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "YÜKSEK ŞÜPHE" OLUŞTUĞU İFADE EDİLDİ

    Soruşturma kapsamında aktif görevde alan 130 kişiden 128’i İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınırken, Öztopal çifti hakkında herhangi bir açığa alınma kararı uygulanmadı. Ömer Öztopal’ın soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, soruları önceden aldığına ilişkin “yüksek şüphe” oluştuğu ifade edildi.

    ANKARA'YA JET TAYİN

    Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevlerine devam eden Öztopal çifti, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildi. Haberde, buna ilişkin "Böylece Ömer Çelik’in kuzeni ve onun eşi, özel korumaya alındı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Öztopal’ın serbest bırakılıp Ankara’ya tayin edilmesinin soru işaretlerine neden olduğu yazıldı. Haberde bu durumun savcılık ve operasyonu yürüten eminyet birimleri içerisinde geniş rahatsızlık yarattığı belirtildi.

    "FETÖ" BAĞLANTISI NEDENİYLE BİR SÜRE AÇIĞA ALINMIŞTI

    Ömer Öztopal, daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Nisan 2017’de "FETÖ" bağlantısı nedeniyle açığa alınmış, bir süre sonra görevine iade edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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