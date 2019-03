Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 50 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi, 50 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı. Saldırıda gerçekleştirenlerden biri olan Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı. Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.



Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, katliam anını sosyal medya hesabından canlı yayınlamıştı.

Yeni Zelanda saldırganı Brenton Harrison Tarrant kimdir?

Yeni Zelandalılar, terör saldırısının gerçekleştirildiği Al Noor Camisi’ne çıkan Deans Ave sokağındaki anma noktasını ziyaret ederek çiçeklerle donattı.

Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, meydana gelen saldırılarla ilgili (15 Mart) basın toplantısı düzenledi. Ardern, saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğunu ve bu kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Başbakan, Avustralya vatandaşının saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu doğruladı. Ardern, olay sırasında 2’si yarı otomatik silah olmak üzere toplam 5 silah kullandığını kaydetti. Ardern, "Silah yasalarımız değişecek" dedi. Ardern, "Yetkililerimiz, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya’nın da aralarında olduğu ülkelerin konsolosluk yetkilileriyle iletişim halinde" dedi.

Saldırıların baş zanlısı olduğu söylenen 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, duruşma, “güvenlik” gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı 5 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Christchurch Botanik Bahçesi'nde toplanan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler anısına bahçeye çiçek bıraktı. | Fotoğraf: Peter Adones/AA

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, ülkenin Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bush, Christchurch kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını, 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti. Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların listesinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin henüz kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Bush, Yeni Zelanda'daki camiler etrafında artırılan güvenlik önlemlerinin, yetkililer bir tehdit olmadığını belirleyene kadar devam edeceğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters'ın Türkiyeli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırganın 2016’da bir süre Türkiye'de bulunduğunun belirlendiğini duyurdu.

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, Türkiye'ye 17 Mart 2016'da ilk kez giriş yapan saldırgan 20 Mart'ta ayrıldı. O zaman aralığında 19 Mart'ta İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde IŞİD'li bir saldırgan İsrailli turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı patlatmış ve 5 kişi yaşamını yitirmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Daily Mail gazetesi de, saldırganın aşırı sağcı Neo Nazi ideolojisine yakın olduğu ve yedi yıl boyunca aralarında Kuzey Kore ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini yazdı.

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya gittiği belirtilen Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi. Haberde ayrıca Tarrant'ın Kuzey Kore'de de bulunduğunu gösteren fotoğraflara yer verildi.

TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıyı yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez. Popülist gerekçelerle ırkçılara ve aşırılıklara göz yuman, meşruiyet kazandıran kimi Batılı yönetimlere, politikacılara ve medya unsurlarına muhatabı ve faili kim olursa olsun terörün ayrımsız bir biçimde lanetlenmesi gerektiğini ve teröre kapı aralayacak tavırların bütün insanlık için tehlike olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam dünyasının, kalbi barış ve kardeşlikten yana olan bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun."

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Twitter hesabından açıklama yaptı: “Yeni Zelanda katliamını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenler için Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bu tür ırkçı ve inançlara düşman nefret saldırılarının beslendiği kaynak açıktır ki emperyalist politikalardır.

İnançların ve halkların farklılıklarını kendi egemenlik çatışmalarının bir parçası haline getiren emperyalist saldırganlığa ve onların işbirlikçilerine karşı halkların eşitliğini, kardeşliğini, inanç özgürlüğünü, laiklik ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.”

HDP’nin yayınladığı yazılı açıklamada, “Bu saldırı dünyanın karşı karşıya kaldığı ırkçılığın ve nefret söyleminin yarattığı açık ve yakın tehlikeyi göstermektedir. Bu saldırı dünyayı yöneten iktidarların toplumlar arasında yarattığı ayrımcılığın bir sonucudur ve sadece toplumsal değil siyasal da bir sorundur. Çözümü ise toplumlar, farklı inançlar, diller, kültürler ve kimlikler arasında ayrımcılık yapan, nefret söylemi yayan, kutuplaştıran her türlü zihniyete karşı demokrasi mücadelesini büyütmektedir. Irkçılığın, ötekileştirmenin ve nefret söyleminin dünya genelinde giderek yaygınlaştığını görmenin üzüntüsüyle, kamuoyunu şiddet dolu, insanlık düşmanı bu tür suçlar karşısında duyarlı olmaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir" dedi.

Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel, yaşananlar için “Kahredici” tanımını yaparak “Saldırı şehrimizi sonsuza kadar değiştirmiştir” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Saldırının ardından yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu kaydeden Morrison, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Morrison, saldırıya ilişkin yaptığı yorumda "Kan dökülmesinin nedeni Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesidir" diyen aşırı sağcı Senatör Fraser Anning'e de tepki gösterdi. Morrison, "Bu görüşlerin sadece Avustralya Parlamentosu'nda değil Avustralya'da da yeri yoktur" dedi.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament.