15 Mart 2019 07:16
Son Güncellenme Tarihi: 15 Mart 2019 11:59

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 49 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı vaktinde silahlı saldırı düzenlendi, 49 kişi hayatını kaybetti.

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Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 49 kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Martin Hunter/EPA(AA üzerinden)

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    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi, 49 kişi hayatını kaybederken 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Toplam 3 kişi gözaltında, saldırının aşırı sağcı, ırkçı motivasyonlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

    SALDIRIYA DAİR ŞU ANA KADAR BİLİNENLER

    • Cuma namazı sırasında 2 camiye yönelik saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Al Noor camisinde 41, Linwood İslam Merkezi’nde 7 kişi öldü. Bir kişinin de hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırı, Yeni Zelanda tarihindeki en büyük kitlesel katliam oldu.
    • Başbakan Jacinda Ardern, “Yeni Zelanda’nın en karanlık günleri” yorumunu yaptı. Ardern, saldırının ardındaki ideolojiyi kınayarak “Bizi seçmiş olabilirsiniz ama biz sizi reddediyoruz ve lanetliyoruz” dedi. Ardern, saldırganın mültecileri ve göçmenleri hedef aldığını belirterek hedef alınanlar için “Onlar bizden” dedi. Saldırgan içinse “Yeni Zelanda’da yeri yok” ifadesini kullandı.
    • Saldırı sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında patlayıcılar bulundu. 1 kişi serbest bırakıldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Aşırı sağcı saldırı”da yer alan şüphelilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Saldırganın, saldırılardan en az birini canlı yayınladığı düşünülüyor. Polis, bu görüntülerin paylaşılmaması çağrısı yaptı.
    • Görgü tanığı Len Peneha, camiye, içeride yüzlerce kişi varken siyah kıyafetli birinin girdiğini ve çok sayıda silah sesi duyduğunu söyledi. Peneha, saldırganın ambulans gelmeden önce kaçtığını belirtti.
    • Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türkiyeli bulunmadığını kaydetti.
    • Saldırı sonrası Yeni Zelanda’daki tehdit seviyesi düşükten yükseğe çıkarılırken Emniyet’ten yapılan açıklamada ülke genelinde camilerden uzak durulması çağrısı yapıldı. Christchurch sakinlerine “Kapılarını kapatmaları” uyarısı yapıldı. Okullar ve kamu binaları kapatıldı.
    • Polis yetkilisi Mike Bush, saldırganın ismini açıklamadı ancak 20'li yaşlarındaki erkeğin yarın mahkemeye çıkacağını söyledi. Bush, saldırının "çok iyi planlandığını" belirtti.

    • Resmi olarak açıklanmasa da sosyal medya paylaşımları ve yayımladığı görüntülerden Nur Camii’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant olduğu anlaşılıyor. Şu anda silinmiş bulunan Twitter hesabında makineli silah dergilerine ait fotoğraflar bulunan ve bir “manifesto” bağlantısı bulunuyor. 74 sayfalık bu manifesto Dylan Thomas’a ait bir şiirle başlıyor ve daha sonra beyazlara karşı soykırım işlendiği iddiasını öne sürüyor. Müslümanlara karşı “Bir korku ortamı yaratmak” ve “Şiddeti kışkırtmak” istediğini söyleyen Tarrant, kendisine dair kişisel bilgiler de veriyor.

    Yeni Zelanda

    Fotoğraf: Martin Hunter/EPA-EFE-AA

    LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN SİMGESİ OLDUĞUMUZ İÇİN HEDEF OLDUK

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." dedi.

    Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel, yaşananlar için “Kahredici” tanımını yaparak “Saldırı şehrimizi sonsuza kadar değiştirmiştir” dedi.

    SCOTT MORRISON: SALDIRGANLARDAN BİRİ AVUSTRALYA VATANDAŞI

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

    Saldırının ardından yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu kaydeden Morrison, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

    AŞIRI SAĞCI SENATÖRE TEPKİ

    Avustralya Başbakanı Morrison, saldırıya ilişkin yaptığı yorumda "Kan dökülmesinin nedeni Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesidir" diyen aşırı sağcı Senatör Fraser Anning'e de tepki gösterdi. Morrison, "Bu görüşlerin sadece Avustralya Parlamentosu'nda değil Avustralya'da da yeri yoktur" dedi.

    ERDOĞAN: MÜSLÜMANLARA SALDIRIYI LANETLİYORUM

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dünyanın artık İslamofobik faşist terörizme dur demesi gerektiğini" kaydetti. (DIŞ HABERLER)

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