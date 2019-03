Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 49 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi, 49 kişi hayatını kaybederken 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Toplam 3 kişi gözaltında, saldırının aşırı sağcı, ırkçı motivasyonlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." dedi.

Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel, yaşananlar için “Kahredici” tanımını yaparak “Saldırı şehrimizi sonsuza kadar değiştirmiştir” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Saldırının ardından yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu kaydeden Morrison, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Morrison, saldırıya ilişkin yaptığı yorumda "Kan dökülmesinin nedeni Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesidir" diyen aşırı sağcı Senatör Fraser Anning'e de tepki gösterdi. Morrison, "Bu görüşlerin sadece Avustralya Parlamentosu'nda değil Avustralya'da da yeri yoktur" dedi.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament.