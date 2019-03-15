Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 40 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi, 40 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türkiyeli bulunmadığını kaydetti.

ARDERN: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN SİMGESİ OLDUĞUMUZ İÇİN HEDEF OLDUK

Başbakan Jacinda Ardern, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ardern, Yeni Zelanda'nın çokkültürlülüğün bir simgesi olduğu için seçildiğini söyledi.

SCOTT MORRISON: SALDIRGANLARDAN BİRİ AVUSTRALYA VATANDAŞI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Saldırının ardından yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu kaydeden Morrison, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

KENT ÇEVRESİNDE EL YAPIMI BOMBALAR BULUNDU

Saldırının ardından devam eden operasyonlarda kent çevresindeki bazı araçların altına yerleştirilmiş el yapımı bombaların bulunduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Televizyonunun haberine göre saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, arabaların altına yerleştirilmiş el yapımı bombalar güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildi.

Bombaların sayısı açıklanmadı ancak bomba uzmanları tarafından yerleştikleri yerlerden güvenli şekilde çıkartıldığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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