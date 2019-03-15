15 Mart 2019 01:32
Cumhurbaşkanı kararıyla salda gölü özel koruma bölgesi ilan edildi
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı kararıyla Salda Gölü Koruma Bölgesi ilan edildi.
Fotoğraf: DHA
Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.
Resmi Gazete'de, "Bazı alanların Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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