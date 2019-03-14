Kilis'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği Kilis, CHP'nin ise İYİ Parti adayını desteklediği iller arasında. AKP ve milliyetçi oy ağırlığıyla bilinen kentte AKP'nin adayı Mehmet Abdi Bulut, MHP'nin adayı Ömer Yabancı oldu. CHP'nin desteklediği İYİ Parti'nin adayı ise Ahmet Nalçacıoğlu oldu.

Kilis'te iş kuyruğu bitmiyor: 6 aylık iş için geceden sıraya girdiler

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KİLİS'TE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mehmet Abdi Bulut

MHP: Ömer Yabancı

İYİ Parti: Ahmet Nalçacıoğlu

Saadet Partisi: Şerif Karakurt

BTP: Alaiddin Özkar

DSP: Cafer Gültekin

TKP: İlker Buğday

KİLİS’TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİLİS SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KİLİS SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KİLİS SONUÇLARI

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Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu

Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları