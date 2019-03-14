Kilis'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Kilis belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Wikimedia Commons
AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği Kilis, CHP'nin ise İYİ Parti adayını desteklediği iller arasında. AKP ve milliyetçi oy ağırlığıyla bilinen kentte AKP'nin adayı Mehmet Abdi Bulut, MHP'nin adayı Ömer Yabancı oldu. CHP'nin desteklediği İYİ Parti'nin adayı ise Ahmet Nalçacıoğlu oldu.
Kilis'te iş kuyruğu bitmiyor: 6 aylık iş için geceden sıraya girdiler
Suriyeli mülteciler dışlanmadan yaşamak istiyor
KİLİS'TE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Abdi Bulut
MHP: Ömer Yabancı
İYİ Parti: Ahmet Nalçacıoğlu
Saadet Partisi: Şerif Karakurt
BTP: Alaiddin Özkar
DSP: Cafer Gültekin
TKP: İlker Buğday
KİLİS’TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİLİS SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KİLİS SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ KİLİS SONUÇLARI
Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu
Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları