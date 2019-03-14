14 Mart 2019 18:18
Adıyaman'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
AKP'nin 2018 genel seçimlerinde yüzde 64.38 oy aldığı Adıyaman'da 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Süleyman Kılınç oldu. HDP ise yerel seçimlerde Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceğini açıkladı. MHP'nin adayı Rıfat Erdem, İYİ Parti'nin adayı Abdulkadir Kırmızı oldu. Adıyaman CHP'nin aday göstermediği illerden oldu.
SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Süleyman Kılınç
MHP: Rıfat Erdem
İYİ Parti: Abdulkadir Kırmızı
SP: Ahmet Faruk Ünsal
BTP: Mustafa Doğan
DSP: Ergün Koç
Vatan Partisi: Arif Doğan
TKP: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar: Ahmet Alagöz / Gafari Koparal / Abdulkadir Tünçmen