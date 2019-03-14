Beytüşşebap’ta servis kazası: 2’si ağır, 7 öğretmen yaralandı
Şırnak Beytüşşebap’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı. 2’si ağır 7 öğretmen yaralandı.
Beytüşşebap’ta servis minibüsleri çarpıştı
Fotoğraf: DHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2’si ağır, 7 öğretmen yaralandı.
Kaza, Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Kazada, servisteki 7 öğretmen yaralandı. İki araçta da hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si, sağlık durumlarının ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (Şırnak/DHA)