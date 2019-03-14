14 Mart 2019 20:45

Beytüşşebap’ta servis kazası: 2’si ağır, 7 öğretmen yaralandı

Şırnak Beytüşşebap’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı. 2’si ağır 7 öğretmen yaralandı.

Beytüşşebap’ta servis kazası: 2’si ağır, 7 öğretmen yaralandı

Beytüşşebap’ta servis minibüsleri çarpıştı

Fotoğraf: DHA

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    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2’si ağır, 7 öğretmen yaralandı.

    Kaza, Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

    Beytüşşebap’ta servis minibüsleri çarpıştı

    Fotoğraf: DHA

    Kazada, servisteki 7 öğretmen yaralandı. İki araçta da hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

    Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si, sağlık durumlarının ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (Şırnak/DHA)

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