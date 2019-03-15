15 Mart 2019 00:13

CHP: Arsalar kamunun değil şirketlerin yararına değerlendirildi

CHP, kamu iktisadi teşebbüsü hesaplarını ibra eden 2011 ve 2016 yılları arasındaki KİT Komisyonu raporlarına itiraz etti.

CHP: Arsalar kamunun değil şirketlerin yararına değerlendirildi

Görsel: TOKİ

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    CHP, KİT (kamu iktisadi teşebbüsü) hesaplarını ibra eden 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait KİT Komisyonu raporlarına itiraz ederek, komisyon raporlarının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesini talep etti. CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından yapılan başvuruda, “İbraya esas bilgi ve belge eksikliklerinin ve telafi edilmemiş kamu zararlarının varlığına rağmen, bilanço ve netice hesaplarının tam ve eksiksiz olarak denetlenmesinden bahsedilemeyeceğinden, bu kuruluşların bilanço ve netice hesaplarının TBMM KİT Komisyonu tarafından tasvip edilmemesi gerektiği görüşündeyiz” denildi.

    CHP Grubu, 24 Şubat günü milletvekillerine dağıtılan ve KİT’lerin hesaplarını ibra eden 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı KİT Komisyonu raporlarına itiraz etti. Grup adına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından KİT Komisyonu Başkanlığına sunulan dilekçede, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca KİT Komisyonu tarafından bilanço ve netice hesapları üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak KİT Komisyon raporları dağıtılmış olup kuruluşlardan itiraz gerekçeleri sıralananların; ibraya esas bilgi ve belge eksikliklerinin ve telafi edilmemiş kamu zararlarının varlığına rağmen, bilanço ve netice hesaplarının tam ve eksiksiz olarak denetlenmesinden bahsedilemeyeceğinden, bu kuruluşların bilanço ve netice hesaplarının TBMM KİT Komisyonu tarafından tasvip edilmemesi gerektiği görüşündeyiz. Dağıtımı yapılan denetim raporlarının, Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere KİT Komisyonu tarafından TBMM Başkanlığına sunulması hususunda gereğini CHP grubu olarak arz ve talep ederiz” ifadeleri kullanıldı. CHP Grubu tarafından yapılan itiraz başvurusunda çok sayıdaki kamu iktisadi teşebbüsünde yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekilirken, AKP hükümetleri döneminde 70 milyar TL’nin üzerinde 5 binden fazla ihale gerçekleştiren TOKİ Başkanlığına ilişkin yer alan tespitlerin bazısı şöyle:

    VATANDAŞ MEMNUNİYETSİZLİĞİ YÜZDE 50’LERE VARDI

    “TOKİ, AKP döneminde 750 binin üzerinde konut üretmiş ve bunları büyük oranda satmıştır. TOKİ’nin yaptığı memnuniyet anketlerinin sonuçlarından da anlaşılmaktadır ki, üretilen konutların kalitesi düşüktür ve bu konutlardan vatandaşların memnuniyetsizliği yüzde 50’lere varmaktadır.

    KAMU GELİR KAYBINA UĞRADI

    "TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin gerçekleştirdiği birçok lüks konut projesinde; satılan bağımsız bölümlere ilişkin tapu harçlarının satış bedeli üzerinden değil de arsa payı üzerinden ödendiği ve bu yolla kamunun büyük miktarda gelir kaybına uğradığı ortaya çıkmıştır."

    YANDAŞ ŞİRKET YARARINA DEĞERLENDİRİLDİ

    "Bu şirket uyguladığı arsa karşılığı gelir ortaklığı modeli ile ülkemizde emlak rantının en yüksek olduğu arsaları kamu yararına değil yüklenici yandaş şirketlerin yararına değerlendirilmiştir. Bir yandan en az yüzde 50 payla verilmesi gereken arsalar, yüzde 30 – yüzde 35 gibi paylarla müteahhitlere verilmiştir."

     SAYIŞTAY DENETİMİNDEN KAÇIRILDI

    "AKP iktidarının arsa-emlak rantı tezgahı haline getirdiği bu şirketin Sayıştay denetiminden kaçırılmasının yolu ise 18 Kasım 2013’te yapılan bir halka arz operasyonu ile bulunmuştur. Yapılan halka arz sonucunda TOKİ’nin ve diğer kamu kurum-kuruluşlarının şirketteki hissesi yüzde 49.33’e düşürülmüş, dolayısıyla doğrudan ve dolaylı kamu payı yüzde 50’nin altında düştüğü için şirket KİT Komisyonunun denetim alanı dışına çıkmıştır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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