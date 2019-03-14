'AKP’li belediye başkanı tartıştığı kaymakamı sürdürdü' iddiası

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP'li Alpu Belediyesi Başkanı Rafet Demirtaş ile tartışan kaymakamın bir gün içinde Eskişehir'den Niğde'ye sürüldüğü iddiasını gündeme getirdi. Buna göre Rafet Demirtaş, 4 bin TL’lik bir elektrik faturasının Alpu Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın kasasından ödenmesini istedi. Bu talebi reddeden Alpu Kaymakamı Ömer Özbay ile tartışan Demirtaş, Özbay'ı “seni sürdüreceğim” diyerek tehdit etti. Bu tartışmanın ardından Kaymakam Özbay Niğde’nin Altunhisar ilçesine sürüldü.

Çakırözer'in iddiasına göre, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, kime ait olduğu bilinmeyen 4 bin TL’lik bir elektrik faturasının ödenmesi için Alpu Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın vergiler ile oluşturulan kasasından para istedi. Ancak Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, devletin parasının bu şekilde harcanamayacağını söyleyerek belediye başkanının bu talebini geri çevirdi. Talebi reddedilen AKP’li Belediye Başkanı bunun üzerine kaymakamlık makamında Kaymakam Özbay ile tartıştı. Belediye başkanının tartışma esnasında başka bir yere sürdürmekle tehdit ettiği kaymakam, Niğde’nin Altunhisar ilçesine bir gün içinde tenzili rütbe ile sürüldü. Özbay’ın kaymakamlığından alındığı Alpu ilçesinin mülki idare bölümlenmesine göre 4. derece kaymakamlık olduğu, yeni görev yeri Altunhisar’ın ise 5. derece mülki amirlik olduğu öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT İSTEDİ

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği soru önergesinde, Demirtaş'ın 31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından tekrar aday gösterildiğini hatırlatarak “İktidar partisinin belediye başkanının tehdidinin ardından bir bürokratın sürülmesi kabul edilemez. Soruşturulacak ve tedbir uygulanacak olan devletin parasını koruyan, dürüst bir kaymakam değildir. Soruşturulacak olan kaymakamla böyle bir tartışmaya giren belediye başkanıdır” dedi.

Önergede iddialara yanıt verilmesini isteyen Çakırözer, Özbay’ın Alpu Kaymakamlığı görevinden alınıp, Altunhisar Kaymakamlığı’nda görevlendirilme gerekçesinin Belediye Başkanı Demirtaş ile arasında yaşanan tartışma olup olmadığını sordu. Çakırözer, şu sorulara yanıt istedi:

“Belediye Başkanı Demirtaş, tartışmanın ardından İçişleri Bakanlığı merkezini bilgilendirmiş midir? Demirtaş’ın Alpu Kaymakamı Özbay’ın görevinden alınması ile ilgili bir talebi veya bu sonucu doğuracak bir şikâyeti olmuş mudur? 11 ay boyunca belediye işçilerine aylık ödemesi yapmayan, işçilere seçimi kazanması durumunda ödeme yapacağını söyleyen, itiraz eden işçilerin görevine son veren, ilçe kaymakamı ile bu şekilde bir tartışan Alpu Belediye Başkanı hakkında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?”

BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Çakırözer, Alpu Belediye Başkanı Demirtaş’ın daha önce de 11 aydır ücretini alamayan işçileri “Seçimi kazanırsak, maaşlarını vereceğiz” sözleri ile tehdit ettiğini, itiraz eden işçilerin ise görevlerine son verildiğini söyledi. Çakırözer verdiği soru önergesinde “11 ay boyunca belediye işçilerine aylık ödemesi yapmayan, işçilere seçimi kazanması durumunda ödeme yapacağını söyleyen, itiraz eden işçilerin görevine son veren ve ilçe kaymakamı ile bu şekilde bir tartışan Alpu Belediye Başkanı hakkında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)