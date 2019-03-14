İHD’den Furkan Kocaman cinayeti hakkında açıklama

Furkan Kocaman adlı gencin ölümünün sorumlusunun Muhammet Emektar adlı Kürt genci olduğunun Polonya makamları tarafından açıklandığı haberlerinin ardından İHD, medyada hedef gösterildi. Gerekçe ise İHD’nin, Muhammet Emektar’ın ailesinin başvurusu üzerine yaptığı bir basın toplantısı. Emektar’ın ailesi, oğullarının 30 Nisan 2018’den bu yana kayıp olduğunu belirterek, İHD İstanbul Şubesine başvurmuştu. İHD de aile ile birlikte basın açıklaması yaparak ilgili kurumlara başvurularda bulunmuştu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan İHD İstanbul Şubesi, “İnsan Hakları Derneği mağdurun kimliğiyle ya da siyasi görüşüyle ilgilenmez, evrensel insan hakları değerleri bağlamında yaşanan bir hak ihlali varsa ona odaklanır ve ihlali önlemek için mücadele yürütür” dedi.

İHD, Furkan Kocaman’ın ailesine başsağlığı dileyerek açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Muhammet Emektar’ın bu elim olayla bağlantısı var mı bunu tespit edecek olan emniyet ve savcılık makamıdır. İnsan hakları savunucuları olarak, Furkan Kocaman’ın ölümü ardındaki gerçeğin derhal ortaya çıkartılması ve failin cezalandırılması için adli makamları göreve çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)