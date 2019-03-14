14 Mart 2019 18:10
IŞİD'in Antep Katliamı davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
IŞİD'in, Antep'te sokak düğününü hedef alan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği katliamına ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Fotoğraflar: MA
IŞİD'in Antep'te sokak düğününü hedef alan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği katliamına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi’nde 20 Ağustos 2016 tarihinde Kürt bir ailenin düğününe yönelik düzenlenen canlı bomba eyleminde 40’ı çocuk 56 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi de yaralanmıştı. (HABER MERKEZİ)
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