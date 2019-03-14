Antep’te direnişteki Zümrüt Gıda işçileri dayanışma bekliyor

Deniz KAR

Umut YEĞİN

Antep

Zümrüt Gıda işçilerinin direnişi 4. gününü geride bıraktı.

İki buçuk aydır ücretlerini alamayan ve Antep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Zümrüt Gıda işçilerinin direnişi sürüyor. İşçiler dayanışma bekliyor.

24 Şubat’ta fabrikadaki üretimi tamamen durduran patron, işletmeyi kapatacağını, işçilerin ise ücret ve tazminat için bir süre beklemeleri gerektiğini söyledi. 10 Mart’a kadar süre isteyen patron sözünde durmadı. Bunun üzerine işçiler hakları için fabrika önünde direnişe başladı. Geceleri de fabrika önünde bekleyen işçiler haklarını almadan bir yere ayrılmayacaklarını söylüyor.

Fabrikanın en eski işçilerinden biri olan Cuma Sökmen 22 yıldır çalışıyor Zümrüt Gıda’da. Son iki senedir maaşlarının geç ödendiğini söyleyen Sökmen, “İnsanlar zaten kıt kanaat geçiniyor, maaş da gününde ödenmeyince faturalar, kira, hepsi birikiyor. Zor durumda kalıyoruz” diye konuştu.

20 yıldır Zümrüt Gıda’da çalıştığını söyleyen İsmail Akdoğan, “Son üç aydır sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden burada bekliyoruz” diyor. Yerel basının duyarlılığını beklediklerini anlatan Akdoğan, sendikaları, siyasi partileri, dernekleri dayanışmaya çağırdı.

İŞÇİLERDEN SENDİKALARA ZİYARET

İşçiler, direnişlerinin 3. gününde KESK ve DİSK Genel-İş şubelerini ziyaret etti. KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, işçilerin yanında olduklarını belirterek direnişlerinde kararlı olmaları gerektiğini vurguladı. Son üç ayda on binin üzerinde işçinin işten çıkarıldığına ve seçimlerden sonra bunun daha da artacağına dikkat çeken Ersönmez, Antep’teki tüm işçi ve emekçilerin birlik olması gerektiğini vurguladı. DİSK’i ziyaret eden işçilere desteğini açıklayan Genel-İş Bölge Temsilcisi Ali Güdücü “Sizin kazanmanız halinde bütün bir emek cephesi kazanacaktır” dedi. Bu süreçte ilk olarak hukuki destek sağlayacaklarını belirten Güdücü, Antep’te bulunan emek ve demokrasi güçleriyle Zümrüt Gıda işçilerinin yanında olacaklarına dair açıklama yapacaklarını belirtti.

EMEP’TEN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Emek Partisi Antep İl Örgütü işçilere destek açıklamasında bulundu. “Krizin faturasını işçiler değil, Zümrüt patronu ödesin” denilen açıklamada işçilerin başlattığı direnişe destek verildi. EMEP’in açıklamasında, “Ekonomik krizin faturasını işçilere ödetmek isteyen patrona karşı Zümrüt Gıda işçilerinin başlattığı bu direnişin kazanması halinde Başpınar işçilerinin hepsi kazanım elde edecektir. Bu nedenle başta tüm Başpınar Organize Sanayi işçileri olmak üzere, sendikaları ve tüm demokrasi güçlerini Zümrüt Gıda işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz” İfadeleri yer aldı.