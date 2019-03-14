Erdoğan 8 Mart yürüyüşü için el artırdı: İşgal hareketi içine girdiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart’ta Taksim’de Ezanı protesto ettiler” çarpıtmasını daha da ileriye taşıdı: Meydana ve caddeye değişik yollardan girmek suretiyle işgal içine girdiler

Ankara-Yenimahalle'de düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı."

“Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular.”

"Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler."

“Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber."

“(8 Mart Feminist Gecve Yürüyüşü) Meydana ve caddeye değişik yollardan girmek suretiyle işgal hareketi içine girdiler." (HABER MERKEZİ)