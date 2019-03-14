 Polis kurşunuyla öldürülen gencin duruşması yerinde sayıyor

Antep’te 2018’in ilk gecesi polisin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla Polis H.B’nin açtığı ateşle ağır yaralanan ve 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Ekrem Görkem Karakan’a (16) ilişkin açılan dava 4 duruşmadır yerinde sayıyor.

Avukatların olayı açığa çıkarma adına yaptığı taleplerin tümünü reddeden mahkeme heyeti, yarın görülecek 5’nci duruşmada karar vermesi bekleniyor. Avukat Bülent Duran, savcının sanık polisin taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermekten cezalandırılmasını istediğini hatırlattı, ortada kasten işlenen bir cinayet olduğunu ifade etti.

Yargılamadaki tutumdan ötürü kaygılı olduğunu sözlerine ekleyen Duran, aklama yarışının olduğu bir yargılama sürecini yaşadıklarını savundu: “Bu yargılama sürecinde de kararın verilemeyeceğini, soruşturmanın bu aşaması itibariyle karar aşamasına gelmediğini yeniden talep edeceğiz. Ancak mahkeme yine de karar verecektir. Bu kararda polisin aklanacağı bir karar olacaktır. Özellikle iç güvenlik yasa tasarısı onaylanmasından sonra polisin silahı kullanma yetkisinin bu kadar genişletilmesiyle birlikte Ekrem Görkem’in dışında yüzlerce yetişkin ve çocuk öldürüldü. Polis silahı kullanır, öldürür daha sonradan da yargı tarafından aklanır. Yani netice itibariyle bu yargılama sürecinin de bunun dışındaki pratikleri de bize gösteriyor ki bu konuda neticesiz kalabiliriz.” (Antep/MA)