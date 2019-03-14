Lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan’ı öldüren polise ödül gibi ceza
Antep’te “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden gencin katiline 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
Fotoğraf: DHA
Yılbaşı gecesi ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan’ı öldüren polis memuru Hasan Bilki’ye, “Bilinçli taksirle öldürmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bilki’nin tutuklanma talebi reddedildi.
Antep’te 2017’yi 2018’e bağlayan yılbaşı gecesi “dur” ihtarına uymadığı iddiası ile polis tarafından öldürülen lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan (16) davasının 5’inci duruşması Antep 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada konuşan Avukat Bülent Duran, kaybedilen yaşamın telafisinin mümkün olmadığını belirtti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Polis Hasan Bilki’ye “Bilinçli taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutuklanma talebini reddetti.
Aile Avukatı Duran, karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. (Antep/MA)