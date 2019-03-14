Bağımsız Aday Tuncay Sağıroğlu: İşçiden yana tutum alan belediyecilik

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu seçim çalışmalarına işçi duraklarında kadınlar ile görüşmeler yaparak devam ediyor. Sabah erken saatlerde Eski Kız Meslek işçi durağına gelen Tuncay Sağıroğlu işçiler ile sohbet ederek yerel yönetim anlayışını anlattı.

İşçiler ile gruplar halinde sohbet eden Tuncay Sağıroğlu “Cumhur ve Millet ittifakı adaylarının vaatleri arasında işçilerin sorunları yok. İşçileri seçeneksiz bırakmamak, biz işçiler de varız demek için aday oldum. Gittikçe derinleşen bir kriz ortamında seçimlere giriyoruz. Krizin bütün yükü işçilere yıkılıyor. Tekirdağ’da on binlerce işçi işten atıldı, atılmaya da devam ediyor. Ücretler eridi, pazara bile artık çıkmaktan korkuyoruz. Çalışan işçilerin iş yükü arttı, baskılar artarak devam ediyor. Bütün bu gelişmelere karşı birleşmeliyiz. Çorlu’da, Çerkezköy’de işçiler bir yol arıyor. Altın İplik işçileri ücretlerini alamadığı için fabrikadan çıkmıyor, Aygün Alüminyum, Tamteks, Aloha Tekstil işçileri sendikalaşmak için mücadele ediyor, patronun örgütlenme hakkının tanımayan Kale Kayış işçileri fabrika önünde direniyor. Bu işçiler aslında bize yol gösteriyor. Onların mücadelesi bütün işçi sınıfımızın mücadelesidir. Ama yerel yönetimler işçilerin bu çığlığını duymuyor. Benim görevim değil diyerek sessiz kalmak güçlünün yanında yer almaktır. İşçiler ile birlikte yöneteceğimiz belediyelerin tarafı mücadele eden işçilerden yana olacaktır” diyerek işçilerden destek istedi.

Fotoğraf: Evrensel

“KADINLAR HALK MECLİSLERİNDE EŞİT DÜZEYDE YER ALACAK”

Öğle saatlerinde ise Muhittin Mahallesinde kadınlar ile bir araya gelen Tuncay Sağıroğlu “Her mahallede yeteri kadar ücretsiz kreş ve yaşlı bakım merkezleri kurup kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştıracağız” dedi. Toplantıya katılan kadınların nerede ise tamamı daha önce bir işte çalışıp çocuk olunca işi bırakmak zorunda olduklarını, hayatlarının ev ile çocuk arasında sıkıştığını, sosyal yaşantılarının kalmadığını söyledi.

Tuncay Sağıroğlu ise “Belediyelerin sadece çöp toplayan, kaldırım yapan, su faturası yazan kurumlardan ibaret değildir. Halkın yaşamına dokunmalı ve onların her tür sorununu çözmek için yöntemler geliştirmelidir. Kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama katılması, kedini sosyal, kültürel olarak ifade etmesi için kanallar oluşmalı. Bunun için kadınların üzerine yıkılan çocuk, yaşlı ve hasta bakımını üzerlerinden almalıyız. Bunun için yeteri miktarda kreş, yaşlı ve hasta bakımı merkezleri kuracağız. Sosyal merkezler kurarak kadınların özel ilgi alanlarında kendilerini geliştirme olanağı sağlanacak. Ama en önemlisi kurulacak Halk Meclislerinde kadınların eşit düzeyde temsilini sağlayarak kenti birlikte yöneteceğiz” dedi.

Sağıroğlu, “Bu kadar çalışmayı hangi kaynak ile yapacaksınız?” sorusuna ise “Yerel yönetimlerin var olan kaynakları bu projelerin hayata geçmesine yeter. Sorun bu kaynaklar halk için mi kullanılacak yoksa ihaleciler, taşeron ve müteahhitler için mi kullanılacak? Bunun kararını Halk Meclisleri verecek. Yani siz karar vereceksiniz” diye cevap verdi. (Tekirdağ/EVRENSEL)

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