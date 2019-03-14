Şiddet 'Tıp Bayramı' dinlemedi: Doktor hastanedeki odasında darbedildi

Sağlıkta şiddet 14 Mart Tıp Bayramı da dinlemedi. Kırıkkale’de 14 Mart Tıp Bayramı’na saatler kala bir hekim daha şiddete uğradı. Özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tartıştığı eczacının eşi V.K. tarafından, hastanedeki odasında darbedildi. Doktor ile telefonda tartışan eczacı E.K., durumu eşi V.K.’ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel’i odasında darbetti, odasındaki eşyaları dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı ve Dr. Öncel kolundan yaralandı. Şikayet üzerine V.K. gözaltına alındı.

Hekime şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sağlık emekçileri bu yıl da 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayamıyor

"Halk sağlığını korumaya ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz"

14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılı: Sağlık alanındaki sorunlar artıyor