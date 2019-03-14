Kocaeli Bağımsız Adayı Başaran, işçi ve memur sendikalarıyla görüştü

Emek Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze’de Birleşik Metal-İş, Petrol-İş ve Özçelik-İş’i ziyaret etti, İzmit’te Tüm Bel-Sen yöneticileriyle görüştü.

Gebze’de ilk olarak DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasını ziyaret eden Reyhan Başaran, burada mevcut yerel yönetimlerin patrondan yana tutum sergilediğini ifade etti. Sanayi kentinde işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının önemine değinen ve işçiden yana bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Başaran, “Sendikalar işçilerin hakları için var, sizlerin de içinde bulunduğu bir halk meclisi yönetimimiz olacak. Halktan, işçiden yana belediyecilik yapılabilir, bunları yapacağız” dedi.

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"HÜKÜMETİN İŞÇİYE DÖNÜK POLİTİKALARININ SAVUNULACAK YANI YOK"

Fotoğraf: Evrensel

Birleşik Metal-İş sendikası Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın ise, yerel yönetimlerin grev ve direnişlerde tutumlarının belirleyici olduğunu belirtti. Mevcut yerel yönetimler için “Grevde, direnişte destek olacakları yerde köstek oluyorlar” diyen Aydın, sonrasında şöyle konuştu: Elbette işçiden ve emekçiden yana bir belediye başkanının seçilmesini isteriz. Taleplerimiz işçilerin ve yoksulların talepleridir. Kent Konseyleri var ama sadece adı var onların, uygulamaya bakınca çok büyük sıkıntılar var. Büyükşehirde AKP-İYİ Parti eksenine sıkışmadan emekçilerin tavrı sizden yana olur umarız. Fabrikalarda hissediyoruz, AKP'ye itiraz var, oy vermeyeceğini söyleyenler var ama sandığa nasıl yansır bilmiyoruz tabii. Hükümetin işçiye dönük politikalarının savunulacak tarafı yok.

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasını ziyaret etti | Fotoğraf: Evrensel

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"İŞÇİNİN TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Gebze Şubesini de ziyaret eden Başaran, burada işyeri temsilcileriyle yan yana geldi. Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir, Flormar direnişi sırasında yerel yönetimin tutumundan bahsetti. Farklı şeyler söylemenin gerekli olduğunu dile getiren Akdemir, “Sistem her seferinde farklı oyunlarla karşımıza çıkıyor, buna karşı bir şeyler yapmak önemli. Bizim oylarımızla seçilmelerine rağmen bizim taleplerimizi görmezden geliyorlar. Sanayi bu şehrin insanının emeğini sömürüyor, sağlığını bozuyor, havasını kirletiyorsa belediyeler buralarda müdahil olmalı. Flormar direnişi sırasında seyyar tuvalet bile vermediler örneğin bize. Yerel yönetimden isteğimiz işçinin yanında olması” dedi.

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, Petrol-İş Gebze Şubesini ziyaret etti | Fotoğraf: Evrensel

İşçileri ve emekçileri seçeneksiz bırakamamak için aday olduklarını hatırlatan Başaran, “Ekonomik, sosyal ve kültürel yoksunluklar yaşıyoruz. İşyerlerinden, sendikalardan temsilcilerin ihtiyaç belirlediği, karar verdiği ve uyguladığı, sabitlediği bir sistem öneriyoruz. İşçilerin birlik içinde mücadelesinin kazanımla sonuçlandığını biliyoruz. En son Flormar işçilerinin mücadelesi buna örnektir. Buralarda, sendikalarda, belediyelerde söz sahibi olmamız gerekiyor. Belediyenin yüzünü işçiye dönmesi demek, bizim için hizmet etmeleri demek ama yapmıyorlar. Belediyeler yüzünü işçiye dönmeli” diye konuştu. Burada söz alan bir işyeri temsilcisi ise, “İşçilerde bir tepki var ama bunun toplandığı bir birlik yok. Aday olan kişide şuna bakarım; sınıfın içinden çıkıyor mu, adaletli mi” dedi.

"BELEDİYELER EMEKTEN YANA TAVIR SERGİLEMELİ"

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Gebze Şubesini ziyaret etti | Fotoğraf: Evrensel

Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Gebze Şubesini de ziyaret eden Başaran, burada da iş yeri temsilcileri ile yan yana geldi. Ziyarette konuşan Özçelik-İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, “Aramızda olmanız mutluluk verici, düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isteneniz önemli” dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde gerçek hak eşitliğinin sağlanmasını istediklerini söyleyen Koç, “Bütün gelen adaylar sosyal belediyecilikten bahsediyor. Maalesef göremiyoruz. Biz 90'lı yıllarda bu bölgede grev yaptığımızda o dönem belediye başkanı grevde olan işçi arkadaşlara 'Grevci İşçi Kartı' verirdi, ulaşımı ücretsiz sağlanırdı. Küçük veya büyük ama bu değerli bir psikolojik destekti, şimdi öyle değil. Yerelde belediyelerin emekten yana tavır sergilemeleri gerekir” dedi. Söz alan bir temsilci ise, “Yıllardır işçinin emekçinin yanında oldunuz, çok teşekkür ederiz. Grevimizde, direnişimizde hep birlikteydik, sağolun. Çıktığınız yolda başarılar dileriz” dedi.

Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak

Fotoğraf: Evrensel

Burada konuşan Reyhan Başaran, yönetimdekilerin devamı niteliğinde olan adayların "Halk meclisi, kreş" demeye başladığını ifade eden Başaran, “Kadınlar çocuklarını kimseye bırakamadığı, özel kreşlere gönderemediği için çalışamıyor. Neden mahallelerde, fabrikalarda ücretsiz kreşler olmaz? Biz yapacağız deyince diğer adaylar kreş sorununu dillendirmeye başladı. Ücretsiz de diyemiyorlar üstelik. Sorarım, özellikle bugüne kadar yönetimde olan sizler neden yapmadınız?” dedi.

"KEŞKE BÖYLE BİR İŞVERENİMİZ OLSA"

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesini ziyaret etti | Fotoğraf: Evrensel

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesini de ziyaret eden Başaran, belediyelerde çalışan emekçilerin sorunlarını dinledi. Yerel yönetim anlayışını burada da dillendiren Başaran, kentin kötü yönetildiğini söyledi. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, “Güzel bir ziyaret oldu, dinlerken 'Keşke böyle bir işverenimiz olsa' dedik. Bu kadar paraların harcandığı projelerden vatandaşın haberi dahi yok” dedi. Kentin daha da kötüye gittiğini söyleyen Karakuş, “Ortaya çıkmanız Kocaeli'de emekçilerin seçeneksiz olmadığını gösterdi. Vatandaşın sandığa gitmesi için bir gerekçe oldunuz. Kapitalizmin zirve yaptığı bu kent gitgide daha kötü oluyor. Kocaeli 'Marka' değil, 'Mutlu' kent olmalı” dedi.

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Şube yöneticisi Güzide Saatçi ise, “Bir kadın olarak bu yola çıkmanız çok değerli. Bizim sendikamızda kadın yöneticiler çoğunlukta. Sizin de böyle işe girişmeniz çok değerli” dedi. Belediyelerdeki durumdan bahseden Saatçi, “Eski kadroların yerine yeni alım yapmak derdindeler durmadan, kendi yandaşlarına çalışıyorlar. Hazırlanan projeler hep yarım kalıyor. Yıllar önce metro projeleri vardı, 3 kere proje yapıldı, bozuldu. Her projeye çok yüklü paralar ödendi en sonunda şimdi yapmaya başladılar” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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