HDP Kars'ta projelerini açıkladı: Halkla birlikte dönüştüreceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kars Belediyesi Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, projelerini kamuoyu ile paylaştı. Adaylar Kars’ı yeniden dönüştürme hedefinde olduklarını söyledi.

HDP Kars Belediye Eş Başkan Adayları projelerini tanıttı. Şehitler Mahallesi’nde bulunan HDP Seçim Bürosunda gerçekleştirilen proje tanıtımına, HDP ilçe belediye eş başkan adayları, HDP Göle Belediye Eş Başkan Adayı Nizamettin Öztürk ve çok sayıda yurttaş katıldı. Tanıtımda ilk olarak sözü HDP Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı Şevin Alaca aldı.

"YENİ BİR KENT İNŞA EDECEĞİZ"

Bir kentin mimari estetiğinin o kentin sosyolojik yaşamını belirlediğini söyleyerek konuşmasına başlayan Alaca, Kars’ın farklı kimliklerden oluşmasının mimarisine, yollarına, kaldırımlarına yandığını söyledi. Kars Belediyesi’ni yıllarca yönetenlerin kenti yağmalayıp talana çevirdiklerini aktaran Alaca, “Kars’taki belediye çalışmaları tamamen yolsuzluk ve rant üzerine inşa edilmiştir. Bizler değişim ve dönüşüm için yola çıktık. Kars’ı hak ettiği görünümüne kavuşturmak, insanlara hak ettikleri yaşam koşulları sunmak için yola çıktık. Yeni bir kent inşa edeceğiz. İşimiz çok fazla, Kars’ın yapılacak çok işi var. Verdiğimiz her vaadin, sözün arkasında duracağız. Kars halkı şunu görecek, Kars için yapacağımız her şey kapalı kapılar ardında değil, şeffaf açık, Kars halkının bilgisi dahilinde yapılacaktır. Umudun adresi HDP’dir. HDP olarak Kars’ı hak ettiği görünüme kavuşturacağız” dedi.

"İNSANLAR NE YAZIK Kİ PROJELERİN HAYALİNİ GÖRÜYOR"

Ardından sözü Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen aldı. Bilgen, seçim çalışmalarına başladıkları günden bu yana ne yazık ki şehirle ilgili makro projelerini paylaşıp paylaşmama konusunda tereddüt yaşadıklarını belirterek, “Eski zihniyetler yüzünden şehrin ufku o kadar daraltılmış, beklenti o kadar aşağı inmiş ki, insanlar artık projeleri hayali görüyorlar. Şehir şunu diyor, en acil, en zorunlu işleri gündemimize alın, sonrası sizin artık yeteneğiniz, vicdanınız, elbette şehri neye layık görüyorsanız onu yapacaksınız. Biz bu yüzden öncelikle en acil beklentiler olan yol, su, çöp gibi sorunlarla ilgili somut taahhütlerde bulunuyoruz. İkincisi şehrin çok köklü imar ve şehir planı sorunu var. Bu sorunun çözümünde kararı Kars halkı ile birlikte vereceğiz. Bu bizim orta vade planımızdır. Üçüncüsü de, şehrin turizm, tarım potansiyelini harekete geçirecek ve şehri güzelleştirecek projelerdir” ifadelerini kullandı.

"KARARLARI ŞEHİRLE BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Sunumda çok uzun, uzay üstü animasyonlar yapıp sunmanın da mümkün olabileceğini aktaran Bilgen, “Ancak öncelik olarak en acil sorunları çözme konusunda güven vermeyi çok daha önemli görüyoruz. Çünkü bir takım kritik kararları şehirle birlikte almak bizim çalışma biçimimiz ve demokratik katılım anlayışımızla ilgilidir” dedi.

Eş başkan adaylarının açıkladığı projelerden bazıları şu şekilde:

Kars’ın en temel sorunlarından olan yol sorunu ivedilikle çözülecek. Ana arterlerin tamamı asfaltlanacak ve ara yolların tamamı kilit parke taşı ile döşenecek. Kaldırımlar, yayaların rahatlıkla yürüyebileceği şekilde düzenlenecek ve çamurdan kurtarılacak,

Şehrin en önemli sorunlarından olan su kesintisine çözüm bulanacak ve aynı zamanda her eve içilebilir hijyenik su sağlanacak,

Hayvan Pazarı yeni yerine taşınacak. Eski terminal yeni Hayvan Pazarı ile et ve süt ürünlerinin işlenmesini sağlayacak entegre tesis inşa edilecek. Burada üretilen ürünler Kars markası ile satılacak. Aynı zamanda Kars’taki üreticilerin sorunlarının çözümü için belediye bünyesinde Tarım ve Hayvancılık İstişare Meclisi kurulacak.

Çarpık kentleşme ve mahallelerimizdeki imar sorunu hakkaniyetle çözülecek. Ranta dayalı değil, halkın istekleri doğrultusunda gönüllülük esaslı, kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuyu koruyacak kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacak,

Kars Çayı Islah Projesi hayata geçirilerek, sağlığa olumsuz etkileri ortadan kaldırılacak ve turizme kazandırılacak. Kars çayı etrafında çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma yapılacak. Kars çayının, kurulacak bir artıma sistemiyle arıtılması ve çayın Kent merkezine girişten Kale arkası mevkiine kadar arıtılarak sağlıklı bir görüntüye kavuşturulması sağlanacaktır. Mevcut hali ve pis kokusuyla yanına bile yaklaşılamayan Kars çayı, böylece dinlenme, hoş vakit geçirme alanı olarak halkımızın hizmetine sunulacak,

Kars, engelli dostu bir kent haline getirilecek. Belediyede işaret dili bilen personel çalıştıracak, belediyeye ait bütün kurumlarda engelli rampaları ve asansörü yapılacak. Aynı zamanda şehirde bulunan bütün toplu taşıma araçları, yollar ve kaldırımlar engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek yeniden düzenlenecek. Sadece engellilerin yararlanabilecekleri bir Fizik Rehabilitasyon Merkezi kurulacak ve ücretsiz hizmet verecek,

Kars turizminin canlandırılması için sektörden katılımcıların ve profesyonellerin olduğu Kars Turizm Danışma Meclisi kurulacak ve bu meclis kente kültür sanat festivallerini getirecek,

Kent yurttaşlarının daha çok sosyalleşmesi için sosyal ve kültürel etkinlikler artırılacak, kentin tarihi dokusuna uygun Şehir Tiyatrosu binası inşa edilecek,

Belediye’de bir Sosyal Hizmet Uzmanı istihdam edilecek ve bu kişini temel görevi Kars’ın yoksulluk haritasını çıkarıp sorunlarını çözüme kavuşturmaktır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bugün ne yazık ki siyasi bağlantısı olmayan bir vatandaşımızın İŞ-KUR veya Sosyal Yardımlaşma’dan faydalanması imkansızdır. Belediyemiz, kimsesi olmayan yoksulların başvuracağı bir mekanizma olacak, kentin bütün dinamikleri ile ortak çalışmalar yapacak, Yoksullukla Mücadele Dernekleri kurulacak,

Şehrin sorunlarının çözümünde kadın ve gençlerin aktif rol alması için belediye bünyesine Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisleri kurulacak,

Karsspor ve amatör sporlarımız şehrimizin ismine yakışır bir şekilde hak ettiği yerde olması için gerekli destekler verilecek,

Kars’a yakışır bir şehirlerarası otobüs terminali yapılacak ve eski terminal belediyenin araç istasyonu haline getirilecek,

Çöp sorununu çözmek için yeraltı çöp konteyner sistemine geçilecek ve her sokağa geri dönüşüm kutuları konulacak,

Her mahalleye öğrencilerin ücretsiz faydalanacağı ödev merkezleri kurulacaktır. Bu merkezde öğrencilerimizin en çok zorlandıkları İngilizce ve Matematik derslerine yardımcı olmak için birer eğitmen bulundurulacaktır. Ödevlere yardımcı olmanın yanı sıra İnternet, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve çıktı gibi işlemler tamamen ücretsiz olacaktır,

Kars Kalesi, Namık Kemal evi, On iki havariler kilisesi, Taş Köprü, Hamamlar ve Evliya Camii’nin bulunduğu bölge Açık Hava Müzesi şeklinde mimari bir restorasyonla yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak ve bölge, Turizm Bölgesi statüsüne kavuşturulacaktır.

Kentin köklerinde bulunan Şura geleneğinin canlandırılması için her kesimden temsilcinin bulunduğu Kars Kent Konseyi çalışır duruma getirilecek,

Kars’a yakışır kapalı bir halk pazarı ve sebze hali kurulacak,

Kadınların ve gençlerin istihdama katılmasını, becerilerinin artmasını sağlamak için belediye bünyesinde Kars Belediyesi Meslek Edindirme Kursları açılacak,

Her mahalleye halkımızın nefes alabileceği yeşil alanlar ve içerisinde spor aletlerinin olduğu çocuk parkı yapılacak,

Yenişehir Mahallesi’nden şehir merkezine kadar bütün yol güzergahı boyunca kapalı durak sistemine geçilecek,

Kars’ta sahipsiz hayvanlar için hayvan barınağı yapılacak,

Her mahalleye öğrencilerin ücretsiz faydalanacağı ödev merkezleri kurulacaktır. Bu merkezde öğrencilerimizin en çok zorlandıkları İngilizce ve Matematik derslerine yardımcı olmak için birer eğitmen bulundurulacaktır. Ödevlere yardımcı olmanın yanı sıra İnternet, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve çıktı gibi işlemler tamamen ücretsiz olacaktır,

Kentimize yenilebilir enerji kaynakları merkezleri kazandıracağız. Bu sayede hem ekolojik belediye anlayışımızı perçinleyeceğiz hem de her yıl önemli enerji tasarrufuyla ekonomik olacağız,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Dayanışma günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günü olacak,

Toplumsal bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı ve aktarılacağı Kadın Bilge Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız.

Proje tanıtımı alkışlarla son buldu. (HABER MERKEZİ)