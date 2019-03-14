Bornova bağımsız meclis üyesi adayı Kaygısız’a yurttaşlardan ilgi

Bornova Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cengiz Kaygısız, seçim çalışmaları kapsamında merkez pazarında broşür dağıttı. Kaygısız’a Emek Partisi üyeleri de eşlik etti. Broşür dağıtımı sırasında demokratik halkçı belediyecilik anlayışına dair bilgi veren Kaygısız, yurttaşlardan ilgi gördü.

Bir pazar esnafı, “Seçilmeniz için köşe başlarında para dağıtmanız lazım, ancak siz de onu yapmazsınız” diyerek burjuva siyasetçilere tepki gösterdi. Bağımsız meclis üyesi adayı olduğunu öğrenen vatandaşların “O zaman alırız” diyerek broşürleri alması ve destekleyeceklerini iletmesi ise dikkat çekti.

Kaygısız, broşür dağıtımı sırasında Bornova’da en çok ihtiyaç olunan şeyin halkın yönetime katılımı olduğunu ifade ederek, halk meclisleri aracılığıyla alınacak kararları belediye meclisine taşıyacaklarını ve gerçekleşmesi için de halkla birlikte takipçisi olacağını söyledi. Kaygısız ve Emek Partisi üyeleri daha sonra Evka-3 Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel