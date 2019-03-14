OECD'den Türkiye'ye rüşvet uyarısı

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) yabancı kamu görevlilerine rüşvet konusunda Türkiye'yi uyardı. OECD, yayımladığı açıklamada "Türkiye’nin sürekli olarak OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinde belirtilen kilit hususlara uymaması ve yurtdışı rüşvetle mücadele kanunlarını uygulamaması sebebiyle, Ekim 2019’a kadar herhangi somut adım atılmaması halinde, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu 2020 yılında Ankara’ya üst düzey bir heyet gönderecektir." denildi.

Yapılan açıklamada bu kararın alınmasının nedeni, "Türkiye’nin, başta tüzel kişilerin yabancı kamu görevlilerine rüşvet konusundaki sorumluluğu hakkında kanunlarda reform yapılması olmak üzere, uzun süredir verilmekte olan tavsiyelere uygun bir mevzuatı henüz yürürlüğe koymamış olmasıdır" şeklinde açıklandı. OECD açıklamasında, bir tüzel kişiye yaptırım uygulanabilmesi için gerçek bir kişinin hakkında kovuşturma başlatılması ya da mahkumiyet alması şeklinde bir temel gereklilik olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'de tüzel kişilere yönelik yaptırımların yeterince etkili, orantılı ve caydırıcı olmadığı da belirtildi.

Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğüne, ükenin jeopolitik önemine rağmen, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 16 yıl içinde yurtdışı rüşvet konusunda tek bir mahkumiyet verilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca yurtdışı rüşvet konusundaki soruşturma ve kovuşturmalarda milli ekonomik çıkarlardan ve başka devletlerle olan ilişkilere olabilecek etkisinden etkilenildiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’ye yönelik olarak, Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine ilişkin üçüncü aşama değerlendirmesi kapsamında Çalışma Grubunun Ekim 2014’te verdiği bu tavsiyelere ve o tarihten bu yana sürekli tekrarlanan eylem çağrılarına rağmen Türkiye bu eksiklikleri gidermeye yönelik adımları atmamıştır. Bununla birlikte, Çalışma Grubu bu konuda Türkiye’nin bilinçlendirme ve eğitim konusundaki çabalarının farkındadır.

Bu nedenle Türkiye, yukarıda bahsi geçen hususların hangi somut adımlarla ele alınacağı konusunda Çalışma Grubuna Ekim 2019’a kadar yazılı bir rapor sunmaya davet edilmektedir."

OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/turkey-oecdanti-briberyconvention.htm adresi ziyaret edilebilir. (HABER MERKEZİ)