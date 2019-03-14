Vatandaşın cebinden yaptığı sağlık harcaması 16 yılda yüzde 739 arttı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 2002 yılında 284 TL olan kişi başına cepten yapılan sağlık harcamalarının 16 yılda yüzde 739 arttığına dikkat çekti.

Burhanettin Bulut, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık harcamalarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği soru önergesinde 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulanan politikalarla sağlığın Anayasal bir hak olmaktan çıktığını, ticari bir alan haline geldiğini ifade etti.

Performans sistemi ve muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete gibi adlar altında ek olarak cepten SGK’ya vatandaşın ödediği 14 katkı-katılım payının bu artışı körüklediğini belirten Bulut, kişi başına düşen cepten yapılan sağlık harcamalarının 16 yılda yüzde 739 arttığını söyledi.

Sağlık Bakanına kişi başına cepten sağlık harcaması belirlenirken hangi kriterlerin baz alındığını soran Bulut, “Özel hastanelerde yurttaşlardan alınan muayene ücretleri, muayene farkları, otelcilik hizmet bedelleri, SGK tarafından geri ödemede bulunmayan ya da belirli oranda karşılanan tanı, tedavi, tıbbi malzeme bedelleri, ilaç farkları, reçete katılım payları, geri ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar bu veri belirlenirken hesaplanmakta mıdır?” dedi.

Şehir hastanelerinin ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam ne kadara mal edildiğinin açıklanmasını isteyen Bulut, yüklenici firmalardan sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmeyen olup olmadığını da sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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