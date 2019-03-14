Uşak’ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Uşak, hem Millet İttifakı’nın hem de Cumhur İttifakı’nın anlaşmaya varamadığı, her partinin kendi adayını çıkardığı iller arasında.

Başkanlık referandumunda yüzde 53 oranında “hayır” oyu çıkaran Uşak, 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 42.53 oy oranıyla açık ara AKP’yi çıkardı.

Ancak Uşak’ta öne çıkan her partinin aday çıkarması bu denklemi nasıl etkileyecek, merak konusu.

UŞAK’TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mehmet Çakın

CHP: Asım Kalelioğlu

MHP: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti: Muhammet Gür

Saadet Partisi: İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti: Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi: Murat Can Çıray

TKP: Tuğba Çekici

UŞAK’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU UŞAK SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)