Uşak’ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Sebaste Antik Kenti-Uşak | Fotoğraf: Elmas2014/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Uşak, hem Millet İttifakı’nın hem de Cumhur İttifakı’nın anlaşmaya varamadığı, her partinin kendi adayını çıkardığı iller arasında.
Başkanlık referandumunda yüzde 53 oranında “hayır” oyu çıkaran Uşak, 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 42.53 oy oranıyla açık ara AKP’yi çıkardı.
Ancak Uşak’ta öne çıkan her partinin aday çıkarması bu denklemi nasıl etkileyecek, merak konusu.
UŞAK’TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Çakın
CHP: Asım Kalelioğlu
MHP: Muhammet Fatih Erdoğan
İYİ Parti: Muhammet Gür
Saadet Partisi: İbrahim Dağgezen
Demokratik Sol Parti: Ali Osman Aşcı
Demokrat Parti: İsmail Topal
Bağımsız Türkiye Partisi: İbrahim Yıldırım
Vatan Partisi: Murat Can Çıray
TKP: Tuğba Çekici
UŞAK’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU UŞAK SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)