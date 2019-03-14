Erdoğan yine vaadetti: 3600 ek gösterge seçimden sonra ele alınacak

AKP'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yerine getirmediği 3600 ek gösterge vaadi, yerel seçimler öncesinde yine gündeme geldi. Ankara Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık emekçilerinin yıllardır her toplu sözleşmede mali haklar bölümünde ek göstergelerin arttırılması talebinin "seçim sonrası gündeme alınacağını" söyledi. Erdoğan "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge vaadi daha kaç seçim görecek?

Sağlık emekçileri 24 Haziran seçimlerinde seçim malzemesi yapılan emekçilerin ek gösterge talebinin hala yerine getirilmemesine tepkili. AKP 100 günlük eylem programında sadece eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge vaadetti ancak bu da ikinci 100 günlük sürenin dolmasına az bir zaman kala hala gerçekleştirilmedi.

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Erdoğan, sağlık meslek örgütlerinin karşı çıktığı şehir hastanelerine övgüler yağdırarak “Şehir hastaneleri şahsımın sağlık sistemimizin zirvesi olarak gördüğüm bir hayaliydi” dedi.

Kendilerinden önce sağlık sisteminin eksiklikleri ve yetersizliklerini eleştiren Erdoğan “Bize serum takacak hemşire bile yoktu” dedi. Kendi dönemlerinde yani 2002-2018 arasında kişi başına vatandaşın cebinden çıkan sağlık harcamasının yüzde 738 artarak 284 TL’den 2 bin 100 TL’ye çıktığını görmezden gelen Erdoğan “Parası olmayan ise çilesini burada dolduruyordu. Bunun için sistemi baştan aşağı değiştirdik. Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu, şimdi ise yurt dışından sayıları milyonu bulan kişiler sağlık hizmeti almak için geliyor” değerlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

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