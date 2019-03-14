İran’da doğal gaz boru hattında patlama: 5 ölü, 6 yaralı

İran’da doğal gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Patlama, İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09:55’te meydana geldi.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, İran'da yerel medya patlamanın Ahwaz - Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini, patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur ise, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti." dedi. Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur yaralılar hakkında bilgi vermedi. (DIŞ HABERLER)