43. İktisatçılar Haftası etkinlikleri sürüyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetinin (İFMC) düzenlediği İktisatçılar Haftası sürüyor. Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen, İktisatçılar Haftası’nın ana başlığı ise “Kriz: Daha Derin, Daha Yaygın/Ekonomik ve Toplumsal Krizin Anatomisi” oldu. Oturumlar, İstanbul Barosunun Beyoğlu’daki merkezinde yer alan Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Ahmet Gökçen’e armağan edilen ilk günün ilk oturumunun açış konuşmalarını İFMC Başkanı Sevil Usanmaz, İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Kızılırmak ve İktisatlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kasım Kolcuoğlu yaptı.

Prof. Dr. Pınar Akkoyunlu Fevzioğlu’nun yönettiği ilk panelin katılımcıları şu isimlerden oluştu: Vergi hukuku uzmanı Dr. Veysi Seviğ, ekonomi muhabiri Çiğdem Toker, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman.

KRİZ EMEĞİ VURDU!

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, krizin emeğe etkisini ‘işsizlik’, ‘reel ücret kaybı’ ve ‘yoksullaşma’ olarak özetledi. Kadın ve genç işsiz oranının en yüksek olmasının Türkiye’nin geleceğine dair çok vahim sonuçlar doğuracağını verilerle anlattı. Toplu işten atmaların yasaklanması, emekli aylıklarının güncellenmesi gibi talepleri sıralayarak, “Krizi yüzde 1 yarattı yüzde 99’a ödetilmemeli” diyerek, bugün krize karşı mücadelenin memleket meselesi olduğunu hatırlattı. Hafta kapsamında, büyüme, kriz, tarım, siyasal rejim, Türk dış politikası, kadın ve yerel yönetimler gibi konular, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla masaya yatırılıyor. 43. İktisatçılar Haftası’nda haftanın ikinci günü Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu’na, üçüncü günü ise Prof. Dr. Gül Günver Turan’a armağan edilecek.

MUHAFAZAKARLIK KISKACINDA KADINLAR!

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında iki başlık bulunuyor. Yarın saat 09.30’da başlayacak ilk oturumun başlığı: Neoliberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Kadınlar.

Açılış Konuşmasını Fatmagül Berktay’ın yapacağı ilk oturumun başkanlığını gazetemiz yazarı Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan yürütecek.

Panelistler: Dr. Ceren Lordoğlu, Handan Koç, Oya Ersoy, Dr. Özge İzdeş.

Öğleden sonra 14.00’de başlayacak oturumun başlığı ise ‘Yerel Yönetimler ve Demokrasi.

Açılış konuşmasını Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yapacağı oturumun başkanlığını gazetemiz yazarı Doç. Dr. Murat Birdal yürütecek.

Konuşmacılar: Prof. Dr. Gülay Günlük Şen Esen. Mimar Mücella Yapıcı, Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu, Prof. Dr. Tarık Şengün. (İstanbul/EVRENSEL)