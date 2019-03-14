Fatih Portakal'a "FETÖ üyeliği" soruşturmasında takipsizlik kararı

Fox TV ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal’ın “FETÖ üyeliği” iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik verildi.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre soruşturmanın gerekçesi Fatih Portakal’ın babasının vefat ettiği dönemde, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın Portakal’a mesaj atması ve Portakal’ın da mesajla karşılık vermesi oldu.

Fatih Portakal hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Portakal'ın İstanbul Adliyesi'nde ifade verdiği belirtildi. Gazeteci Portakal’ın cep telefonunda yapılan inceleme sonucu söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Savcılık Portakal’ın ifadesinin ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. (HABER MERKEZİ)

Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı