Güngören Meclis Üyesi Adayı Gönül Karagenç: Birlikte yönetelim

İstanbul Güngören Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Gönül Karagenç, seçim çalışmaları dahilinde Tozkoparan Mahallesi'nde esnafı dolaştı, dernek ziyaretlerinde bulundu ve semt pazarında yurttaşlarla görüştü.

İstanbul Güngören Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Gönül Karagenç ve Emek Partisi (EMEP) Güngören İlçe Örgütü üyeleri, Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan Maden-İş lokalini ve Tozkoparan ve M. Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneğini (TOZDER) ziyaret etti. Halkçı bir yerel yönetim anlayışını benimsedikleini ve belediyelerin halk meclisleri eliyle halk tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Karagenç, ziyarette bulunduğu kurumlardan da destek istedi.

EMEP üyeleri ile birlikte semt pazarında seçim broşürlerini dağıtan Gönül Karagenç, esnafla ve alışveriş yapan yurttaşlarla görüştü. (İstanbul/EVRENSEL)