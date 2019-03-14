Şırnak'taki köylülerin yolları aylardır kapalı, bir aile mahsur

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Yeşilöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Yacan ailesi yoğun kar yağışı nedeniyle, uzun zamandır yolların kapanmasında kaynaklı eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köyde mahsur kaldılar.

Gazetemize ulaşan yeğen Fehmi Yacan, kış ayından bu yana yolların kapalı olduğunu ve telefon şebekesinin olmamasının da aileye ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti. Yeğen Yacan, amcasıyla önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde yetkilileri aradığını fakat henüz yolların açılmadığı bu zaman dilimi içerisinde yaklaşık 100 adet hayvanın da soğuk ve hastalıktan öldüğünü söylediğini belirterek bir an önce köy yolunun açılması için yetkililere çağrı yaptı. (Diyarbakır/EVRENSEL)