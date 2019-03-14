Hrant Dink davasında 2 kişinin tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Muharrem Demirkale ve FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 4’ü tutuklu 85 sanıklı davanın 90. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde (14 Mart) görüldü. Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ercan Gün Silivri Cezaevinden, Muharrem Demirkale ve başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya Sincan Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Ev hapsindeki Ali Öz ve tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu. Dün alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Muharrem Demirkale ve FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün tahliyesine karar verdi.

Savcılık 2 kişinin tahliyesine itiraz etti. İtiraz, bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Heyet, sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

11, 12, 13 Haziran’a ertelenen duruşmada, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve dönemin MİT İstanbul Bölge görevlileri tanık olarak dinlenecek. Mahkeme önceki celse tahliye edilen Astsubay Yavuz Karakaya ile eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu için yurt dışına çıkış yasağı koydu.

DÖNEMİN MİT GÖREVLİLERİ DİNLENECEK

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in tutukluluklarının devamına, Ali Öz’ün de ev hapsinin devamına hükmetti. Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun talebini kabul eden mahkeme gelecek celse dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Görevlisi Özel Yılmaz ve Handan Selçuk, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Adem Sağlam, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı’nın dinlenmesine karar verdi.

Hrant Dink cinayeti davasında 26. grup duruşmaları başladı