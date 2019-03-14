Hrant Dink cinayeti davasında 2 kişinin tahliye edilmesine itiraz

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Muharrem Demirkale ve FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün tahliye edildi. Savcılık tahliyeye itiraz etti.

11, 12, 13 Haziran’a ertelenen duruşmada, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve dönemin MİT İstanbul Bölge görevlileri tanık olarak dinlenecek.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 4’ü tutuklu 85 sanıklı davanın 90. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ercan Gün Silivri Cezaevinden, Muharrem Demirkale ve başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya Sincan Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Ev hapsindeki Ali Öz ve tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu. Dün alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Muharrem Demirkale ve FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün tahliyesine karar verdi.

Savcılık 2 kişinin tahliyesine itiraz etti.

Mahkeme, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla başka dosyalardan da tutuklu bulunan Demirkale ve Gün’e, mevcut dosyalarından tahliye edilmeleri ihtimaline karşı yurt dışı çıkış yasağı verdi. Mahkeme önceki celse tahliye edilen Astsubay Yavuz Karakaya ile eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu için de yurt dışına çıkış yasağı koydu. Son tahliyelerle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 2’ye düştü.

DÖNEMİN MİT GÖREVLİLERİ DİNLENECEK

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in tutukluluklarının devamına, Ali Öz’ün de ev hapsinin devamına hükmetti. Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun talebini kabul eden mahkeme gelecek celse dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Görevlisi Özel Yılmaz ve Handan Selçuk, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Adem Sağlam, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı’nın dinlenmesine karar verdi.

Hrant Dink cinayeti davasında 26. grup duruşmaları başladı