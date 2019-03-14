İzmir adayı Tunç Soyer, Tüm Bel Sen'i ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, dün DİSK’in düzenlediği organizasyonun ardından Tüm Bel Sen'e de bir ziyarette bulundu. Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Anıl Kaçar giriş konuşmasında, yerel seçimlerin genel seçim havasına sokulduğunu, iş güvencelerinin tartışılır hale geldiğini ve buna karşı hep birlikte mücadele etmenin şart olduğunu belirtti.

Tunç Soyer ise bu kentin refahını büyütmek için birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu, herkesin kentle ilgili fikirlerinin kıymetli olduğunu ve yönetim süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak bunu gerçekleştirme yolunda ilk çalışacağı ekibin de burada bulunan emekçiler olduğunu söyledi. Soyer "Ne kadar çok en çok ben bilirim derseniz, büyük bir potansiyeli dışarıda bırakıyorsunuz. Biz bu potansiyelin önünü açacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 28 bin çalışanı var. Ancak ilk yola çıkacağı ekip bu ekiptir. Benim yoldaşlarım öncelikle sizler olmak zorundasınız. Çünkü biz bu şehirde refahı yaratmak zorundayız." dedi

Bir süre önce adı kültür merkezlerinde yaşayan Nazım Hikmet, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan gibi kıymetli isimleri terörist ve millet düşmanı olarak niteleyen AKP Bursa Belediye başkan adayının sözlerini hatırlatarak, Tunç Soyer’e adı geçen aydınların kitaplarını armağan ettiler. (İzmir/EVRENSEL)

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Tunç Soyer işçilerle buluştu