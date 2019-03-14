Belediye-İş, Çorlu Belediyesine grev kararını astı

Belediye-İş sendikası, Çorlu Belediyesi ile sürdürdüğü TİS görüşmelerinde sonuç alınamayınca aldığı grev kararını belediye binasına astı.

2018 yılının kasım ayından bu yana süren TİS görüşmelerinde, 31 Mart yerel seçimlerinde de başkan adayı olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un hiçbir çözüm önerisi getirmemesi sebebiyle ilerleme olmamıştı. Bunun üzerine alınan grev kararı, sabah erken saatlerde belediye binası önüne gelen Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, TİS Genel Sekreteri Güney Demirbaş, İstanbul 1 ve 2 No.lu şubelerin başkanları, Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik ve sendika üyesi işçiler ile birlikte binanın girişine asıldı.

"ONLAR SEÇİM, EMEKÇİ GEÇİM DERDİNDE"

Belediye-İş sendikası, Çorlu belediye binasına grev kararını astı | Fotoğraf: Evrensel

Belediye binası önünde bir açıklama yapan Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, “İdari maddelerin tamamı geçti, sadece ücret konusu olan iki madde üzerinde anlaşamadık. Biz %24 istiyoruz. Akşam kaldığımız otele gelen Belediye Başkanı Sarıkurt, seçim sürecinde olduğunu belirterek TİS ile ilgili bir çalışma yürütemediğini bildirdi. Onlar seçim telaşında olabilirler ama emekçiler de geçim derdinde. Umarım bir hafta içinde anlaşırız” dedi. Özkan, “Bu grev kararımız, seçim süreciyle alakalı siyasi bir içeriğe büründürülmesin. Emekçilerin talepleri, siyasi partilerin propaganda malzemesi olarak kullanılmamalı” diye ekledi.